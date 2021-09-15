Молодежь устроила фотосессию рядом с перевернувшейся в центре Новосибирска машиной ДПС

Около перевернувшейся машины ДПС устроили фотосессию
Несколько человек сфотографировались на фоне автомобиля ДПС, который перевернулся сегодня вечером на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе.
По словам очевидцев, молодые люди по очереди подходили к машине, которая в тот момент еще лежала на крыше, чтобы сделать фотографии. После прибытия сотрудников ГИБДД машину помогли перевернуть находящиеся рядом очевидцы.
Позже в ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в аварии никто не пострадал, — транспортные средства получили только механические повреждения.
Момент столкновения попал на видео. Как выглядело место ДТП после аварии — смотрите в нашем фоторепортаже.