15 сентября среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 72.72
eur 85.99
Тема дняЖесткая авария в центре с участием ДПС
Все новости
Все новости

Молодежь устроила фотосессию рядом с перевернувшейся в центре Новосибирска машиной ДПС

В аварии никто не пострадал

1 647
19Обсудить

Поделиться

Молодые люди позировали на фоне перевернутой машины

Молодые люди позировали на фоне перевернутой машины

Поделиться

Около перевернувшейся машины ДПС устроили фотосессию

Несколько человек сфотографировались на фоне автомобиля ДПС, который перевернулся сегодня вечером на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе.

По словам очевидцев, молодые люди по очереди подходили к машине, которая в тот момент еще лежала на крыше, чтобы сделать фотографии. После прибытия сотрудников ГИБДД машину помогли перевернуть находящиеся рядом очевидцы.

Очевидцы помогли перевернуть машину

Очевидцы помогли перевернуть машину

Поделиться

Позже в ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в аварии никто не пострадал, — транспортные средства получили только механические повреждения.

Момент столкновения попал на видео. Как выглядело место ДТП после аварии — смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПавтомобиль перевернулся на крышу
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...