На Большевистской легковушка сбила сибирячку на мотоцикле
В рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем очередное столкновение с участием мотоцикла — в городе уже похолодало, но мотосезон пока продолжается. На этот раз байком управляла девушка, которая пыталась проехать перекресток в момент смены сигнала светофора, при этом она выехала на встречку. Скорости мотоцикла и автомобиля были невелики — можно ли было избежать столкновения?
Улица Большевистская, пересечение с проездом, который ведет в микрорайон Европейский Берег (напротив салона BMW). Перекресток оборудован светофором, на записи регистратора мы видим, как машины выезжают на Большевистскую уже на мигающий зеленый, еще мгновение — и светофор переключается. Однако этим машинам по ПДД необходимо завершить маневр проезда перекрестка, в этот момент девушка на мотоцикле, двигаясь по встречной полосе, пытается проскочить перекресток. Видимо, она посчитала, что едет уже на разрешающий сигнал.
Смотрите, как это было:
Странно, что водитель темной легковушки не увидел мотоциклистку, ведь она ехала на малой скорости и даже вроде как смотрела на него. Сама байкерша, помимо грубых нарушений, тоже ехала странно: если ты увидела приближающуюся машину, так скорее уезжай с ее курса.
И очень тонкая деталь: не совсем понятно, в какой момент водитель автомобиля выехал на перекресток — на мигающий зеленый или уже на желтый. Если он ехал на желтый, который является запрещающим сигналом, то правило 13.7 для него может и не действовать.
Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
— Женщина пытается ехать по встречке, это уже нарушение статьи 12.15 КоАП РФ. Весь поток транспорта, следующий в ее же направлении, стоит и пропускает транспорт, идущий справа, значит всему потоку горит запрещающий сигнал светофора. Вина водителя мотоцикла очевидна, и, к сожалению, это нередко происходит с мотоциклистами, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
До окончания мотосезона еще несколько недель, и водителям автомобилей не стоит расслабляться: перед окончанием сезона байкеры будут активизироваться со своими мотопробегами и закрытиями сезона.
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