В рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем очередное столкновение с участием мотоцикла — в городе уже похолодало, но мотосезон пока продолжается. На этот раз байком управляла девушка, которая пыталась проехать перекресток в момент смены сигнала светофора, при этом она выехала на встречку. Скорости мотоцикла и автомобиля были невелики — можно ли было избежать столкновения?



Улица Большевистская, пересечение с проездом, который ведет в микрорайон Европейский Берег (напротив салона BMW). Перекресток оборудован светофором, на записи регистратора мы видим, как машины выезжают на Большевистскую уже на мигающий зеленый, еще мгновение — и светофор переключается. Однако этим машинам по ПДД необходимо завершить маневр проезда перекрестка, в этот момент девушка на мотоцикле, двигаясь по встречной полосе, пытается проскочить перекресток. Видимо, она посчитала, что едет уже на разрешающий сигнал.