СК рассказал, что на самом деле произошло в Советском районе, где пенсионера обвинили в совращении детей

В СК НСО рассказали подробности сексуального преступления против школьниц
Новосибирские следователи продолжают изучать детали уголовного дела в отношении пожилого жителя Советского района, обвиняемого в педофилии. Сегодня в СК рассказали, в чем заключалось преступление.
Накануне стало известно, что в городе задержали мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух школьниц 9 и 10 лет. Сразу после задержания сибиряк попал в больницу с гипертоническим кризом, поэтому ему не смогли избрать меру пресечения, об этом сообщал источник НГС в правоохранительных органах.
Как сообщили сегодня, 25 августа, в Следственном комитете, предварительно установлено, что
— 58-летний мужчина, находясь в квартире по улице Экваторной в Советском районе города Новосибирска, демонстрировал свои половые органы находившимся на улице детям. О произошедшем несовершеннолетние сообщили родителям, — рассказали в СК.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних по признакам преступлений (
В середине августа в Новосибирске по подозрению в изнасиловании своей 8-летней внучки задержали 67-летнего мужчину. Преступление пенсионер совершил в дачном поселке Мочище Новосибирского района. Мужчина ранее не судимый, но стоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения».