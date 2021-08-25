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СК рассказал, что на самом деле произошло в Советском районе, где пенсионера обвинили в совращении детей

После задержания мужчина почувствовал себя плохо и попал в больницу

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Следователи уже возбудили уголовное дело

Следователи уже возбудили уголовное дело

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В СК НСО рассказали подробности сексуального преступления против школьниц

Новосибирские следователи продолжают изучать детали уголовного дела в отношении пожилого жителя Советского района, обвиняемого в педофилии. Сегодня в СК рассказали, в чем заключалось преступление.

Накануне стало известно, что в городе задержали мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух школьниц 9 и 10 лет. Сразу после задержания сибиряк попал в больницу с гипертоническим кризом, поэтому ему не смогли избрать меру пресечения, об этом сообщал источник НГС в правоохранительных органах.

Как сообщили сегодня, 25 августа, в Следственном комитете, предварительно установлено, что 23 августа в полицию обратился один из законных представителей девочек. Он рассказал, что инцидент произошел 21 августа. Также следователи уточнили возраст подозреваемого, ранее сообщалось, что мужчине 60 лет.

— 58-летний мужчина, находясь в квартире по улице Экваторной в Советском районе города Новосибирска, демонстрировал свои половые органы находившимся на улице детям. О произошедшем несовершеннолетние сообщили родителям, — рассказали в СК.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних по признакам преступлений (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

В середине августа в Новосибирске по подозрению в изнасиловании своей 8-летней внучки задержали 67-летнего мужчину. Преступление пенсионер совершил в дачном поселке Мочище Новосибирского района. Мужчина ранее не судимый, но стоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения».

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МВДСКпреступление
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