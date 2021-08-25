СК рассказал, что на самом деле произошло в Советском районе, где пенсионера обвинили в совращении детей

Новосибирские следователи продолжают изучать детали уголовного дела в отношении пожилого жителя Советского района, обвиняемого в педофилии. Сегодня в СК рассказали, в чем заключалось преступление.

Накануне стало известно, что в городе задержали мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух школьниц 9 и 10 лет. Сразу после задержания сибиряк попал в больницу с гипертоническим кризом, поэтому ему не смогли избрать меру пресечения, об этом сообщал источник НГС в правоохранительных органах.