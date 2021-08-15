Под Новосибирском подростка будут судить за покушение на убийство — он пытался задушить человека шнуром

Под Новосибирском подросток пытался задушить шнуром 30-летего мужчину
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство. Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 8 августа.
— Подозреваемый, находясь вместе со своим 30-летним знакомым в автомобиле в селе Еланка Усть-Таркского района Новосибирской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему произвел его удушение имевшимся при себе фрагментом шнура, а затем нанес удары ножом по различным частям тела потерпевшему, причинив последнему множественные телесные повреждения. Однако убийство мужчины не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам. Потерпевшему удалось сбежать, злоумышленник скрылся с места преступления, — сообщили в следственном комитете.
В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что подозреваемого задержали в течение нескольких часов после совершения преступления. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
В начале августа в Новосибирске найден мертвым 37-летний мужчина. После был задержан подозреваемый в его убийстве.