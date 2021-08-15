15 августа воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 73.47
eur 86.22

Все новости

Все новости

Под Новосибирском подростка будут судить за покушение на убийство — он пытался задушить человека шнуром

Потерпевшему удалось сбежать

987
9Обсудить

Поделиться

Подозреваемый сначала душил знакомого, а потом несколько раз ударил его ножом

Подозреваемый сначала душил знакомого, а потом несколько раз ударил его ножом

Поделиться

Под Новосибирском подросток пытался задушить шнуром 30-летего мужчину

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство. Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 8 августа.

— Подозреваемый, находясь вместе со своим 30-летним знакомым в автомобиле в селе Еланка Усть-Таркского района Новосибирской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему произвел его удушение имевшимся при себе фрагментом шнура, а затем нанес удары ножом по различным частям тела потерпевшему, причинив последнему множественные телесные повреждения. Однако убийство мужчины не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам. Потерпевшему удалось сбежать, злоумышленник скрылся с места преступления, — сообщили в следственном комитете.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что подозреваемого задержали в течение нескольких часов после совершения преступления. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале августа в Новосибирске найден мертвым 37-летний мужчина. После был задержан подозреваемый в его убийстве.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетподростокпокушение на убийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...