В деле 34-летней учительницы, отправившей школьнику интимное видео, поставлена точка

Прекратили дело в отношении новосибирской учительницы
В Новосибирской области прекратили уголовное дело в отношении учительницы сельской школы, которая записала видео с интимным танцем. Позже этот ролик оказался у 14-летнего школьника. По одной из версий, педагог сама отправила ему этот ролик.
— Уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим, — указано на сайте Татарского районного суда Новосибирской области.
Скандал в одной из сельских школ Татарского района разразился еще весной — 34-летняя учитель английского языка отправила ученику видео, где она обнаженная исполняет эротический танец. Подросток разослал ролик другим ученикам школы. После огласки педагог спешно покинула регион.
В разговоре с корреспондентом НГС учительница отрицала, что она сама отправила это видео школьнику. По ее словам, ролик предназначался для ее молодого человека. Видео она отправила ему в соцсети «ВКонтакте», а школьник взломал ее страницу.
После проверки региональный Следственный комитет завел на женщину уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
— По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, — сообщали тогда в СУ СК РФ по Новосибирской области.