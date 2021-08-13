В деле 34-летней учительницы, отправившей школьнику интимное видео, поставлена точка

В Новосибирской области прекратили уголовное дело в отношении учительницы сельской школы, которая записала видео с интимным танцем. Позже этот ролик оказался у 14-летнего школьника. По одной из версий, педагог сама отправила ему этот ролик.

— Уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим, — указано на сайте Татарского районного суда Новосибирской области.

Скандал в одной из сельских школ Татарского района разразился еще весной — 34-летняя учитель английского языка отправила ученику видео, где она обнаженная исполняет эротический танец. Подросток разослал ролик другим ученикам школы. После огласки педагог спешно покинула регион.