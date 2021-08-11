Студент из Новосибирска купил марихуаны на 150 тысяч, чтобы приготовить странный торт ко дню рождения

В Новосибирске студенту дали 3 года колонии за торт из марихуаны
Октябрьский районный суд вынес приговор 22-летнему студенту НГУЭУ — молодого человека признали виновным по части 2 статьи 228 УК РФ. Он купил почти 300 граммов марихуаны, чтобы приготовить себе торт ко дню рождения.
Студент учился на направлении «туризм» и, как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова, в целом характеризовался положительно. Молодой человек учился, подрабатывал на электронном заводе и занимался волонтерством. Единственное, в прошлом году у Егора была судимость по статье 319 УК РФ (оскорбление сотрудника власти), за это ему дали 1,5 года условно.
Как-то Егор увидел в кино, как из марихуаны делают торт, и решил приготовить себе такой же на день рождения. Рецепт он нашел в интернете.
— Используя свои накопления, которые хотел потратить на водительское удостоверение и машину, в размере 150 тысяч рублей, он заказал 260 граммов марихуаны, — пояснила Жанна Леонова.
Молодой человек проживал в поселке Листвянском Искитимского района. 12 апреля ему пришло СМС о нахождении тайника-закладки — он был в районе Тополевой улицы в Новосибирске. Молодой человек приехал на место со своим другом, нашел рюкзак, в котором были упакованные в разные баночки свертки с марихуаной.
После этого молодые люди решили вызвать такси до Речного вокзала, чтобы поехать домой. В это время их заметили сотрудники ДПС. Как раз в этот период полицейским разослали ориентировки о краже кабелей со стройплощадок, поэтому патрульных смутили двое парней на стройке в 6 утра. Полицейские подошли к молодым людям, чтобы проверить личности. Друг Егора успел убежать, а сам он поскользнулся и упал, после этого его задержали.
Как уточнили в прокуратуре, на суде молодой человек рассказал, что не хотел никого угощать тортом с наркотиками. Однако он не смог объяснить, почему изменил свои планы о покупке машины и не боялся ли отравиться таким количеством марихуаны. Молодой человек признался, что «не подумал» об уголовной ответственности за покупку наркотиков, на заседании раскаивался и сожалел о содеянном, плакал.
Суд отменил условный срок осужденного и назначил ему 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Часть 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
По данным Государственного антинаркотического комитета, ситуация с наркотиками в Сибири «остается тяжелой», хотя количество накропреступлений снижается. О тревожной обстановке с наркотиками говорят и интернет-аналитики: Новосибирск стал вторым городом Сибири по количеству магазинов и закладок наркотиков, а за последние 5 лет количество интернет-магазинов с запрещенными веществами в городе выросло в 200 раз.
Фиксируют рост обращений и частные реабилитационные центры, но там говорят об эпидемии синтетических наркотиков, например мефедрона.