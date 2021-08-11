Студент из Новосибирска купил марихуаны на 150 тысяч, чтобы приготовить странный торт ко дню рождения

Как-то Егор увидел в кино, как из марихуаны делают торт, и решил приготовить себе такой же на день рождения. Рецепт он нашел в интернете.

— Используя свои накопления, которые хотел потратить на водительское удостоверение и машину, в размере 150 тысяч рублей, он заказал 260 граммов марихуаны, — пояснила Жанна Леонова.

Молодой человек проживал в поселке Листвянском Искитимского района. 12 апреля ему пришло СМС о нахождении тайника-закладки — он был в районе Тополевой улицы в Новосибирске. Молодой человек приехал на место со своим другом, нашел рюкзак, в котором были упакованные в разные баночки свертки с марихуаной.

После этого молодые люди решили вызвать такси до Речного вокзала, чтобы поехать домой. В это время их заметили сотрудники ДПС. Как раз в этот период полицейским разослали ориентировки о краже кабелей со стройплощадок, поэтому патрульных смутили двое парней на стройке в 6 утра. Полицейские подошли к молодым людям, чтобы проверить личности. Друг Егора успел убежать, а сам он поскользнулся и упал, после этого его задержали.