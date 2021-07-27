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В Новосибирске завели уголовное дело после нападения толпы мужчин на сибиряка, который заступился за девушку

Полиция ищет очевидцев происшествия

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Врачи установили у Вячеслава Бондарева сотрясение головного мозга, резаную рану правого предплечья, множественные ушибы, ссадины волосистой части головы и конечностей

Врачи установили у Вячеслава Бондарева сотрясение головного мозга, резаную рану правого предплечья, множественные ушибы, ссадины волосистой части головы и конечностей

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В Новосибирске завели дело после нападения толпы мужчин на сибиряка

Полиция в Новосибирске завела уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью после нападения толпы на мужчину — сибиряк заступился за девушку и столкнулся с агрессией. Инцидент произошел 11 июля около 23:00 на улице Ватутина возле дома, где расположены суши-бар и магазин разливного пива.

Пострадавший Вячеслав Бондарев рассказал НГС, что сделал замечание мужчинам, которые приставали к девушкам. В итоге всё закончилось дракой. Восемь мужчин, по словам сибиряка, толпой напали на него, повалили на землю и старались ударить ногами в голову. Сейчас полиция разбирается в происшествии.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также участников конфликта, — говорится в ответе пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

Врачи установили у Вячеслава Бондарева сотрясение головного мозга, резаную рану правого предплечья, множественные ушибы, ссадины волосистой части головы и конечностей.

Этой весной в Ленинском районе толпа избила мальчика, пришедшего на день рождения к девочке, с которой он познакомился в интернете. Молодые люди поджидали его в подъезде. Родители 17-летнего пострадавшего подали заявление в полицию. А в мае возле села Новочановское сверстники жестоко избили 13-летнего подростка — драка попала на видео.

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