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Сибиряк заявил о том, что на него напала толпа мужчин — перед этим он вступился за девушку

После потасовки у него пропали и смарт-часы

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Вячеслав рассказывает, что его избили после того, как он сделал замечание толпе мужчин

Вячеслав рассказывает, что его избили после того, как он сделал замечание толпе мужчин

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Новосибирца избили после того, как он вступился за знакомую девушку

Новосибирец Вячеслав Бондарев заявил о том, что на него напала толпа мужчин, после того как он сделал им замечание из-за приставаний к девушкам. Инцидент произошел 11 июля около 23:00 на улице Ватутина возле дома, где расположены суши-бар и магазин разливного пива.

— В это здание общий вход, и стояли трое молодых людей на крыльце толпой. Мешали посетителям. Когда девушки проходили, они становились так, чтобы можно было ее потрогать. Моя знакомая проходила — и они ее потрогали тоже. Приставали к девушкам. Меня это, конечно, возмутило. Я сказал: «В чем дело-то?» Они стали спускаться, и подошли еще люди, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший Вячеслав Бондарев.

По словам мужчины, его повалили на землю и начали запинывать.

— Они очень агрессивно себя вели. Просто ждали повода, чтобы на кого-то нападать. При нападении один из них использовал какой-то кастет с лезвием. И смог меня один раз порезать. Старались бить в голову.

Сотрудники суши-бара вызвали ГБР.

— ГБР нас просто спасали от нападения, как телохранители. Проводили нас до машины, и то я получил пару ударов. Посадили нас и сказали: «Езжайте, мы последим, чтобы они за вами не поехали. Просто чтобы вы спаслись», — добавил мужчина. В баре комментировать ситуацию в разговоре с НГС отказались.

Вячеслав Бондарев отметил, что он является дружинником, но в тот вечер не предъявлял удостоверения. Зато он отметил, что за то время, что он является дружинником, никогда не сталкивался с такой агрессией.

Врачи установили у мужчины сотрясение головного мозга, резаную рану правого предплечья, множественные ушибы, ссадины волосистой части головы и конечностей.

Мужчина добавил, что ему удалось получить видео, на котором видно нападавших, но полиция не предпринимает никаких активных действий, чтобы их наказать. После потасовки у мужчины пропали смарт-часы. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Этой весной в Ленинском районе толпа избила мальчика, пришедшего на день рождения к девочке, с которой он познакомился в интернете. Молодые люди поджидали его в подъезде. Родители 17-летнего пострадавшего подали заявление в полицию. А в мае возле села Новочановское сверстники жестоко избили 13-летнего подростка — драка попала на видео.

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