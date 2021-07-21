Сибиряк заявил о том, что на него напала толпа мужчин — перед этим он вступился за девушку

Новосибирец Вячеслав Бондарев заявил о том, что на него напала толпа мужчин, после того как он сделал им замечание из-за приставаний к девушкам. Инцидент произошел 11 июля около 23:00 на улице Ватутина возле дома, где расположены суши-бар и магазин разливного пива.



— В это здание общий вход, и стояли трое молодых людей на крыльце толпой. Мешали посетителям. Когда девушки проходили, они становились так, чтобы можно было ее потрогать. Моя знакомая проходила — и они ее потрогали тоже. Приставали к девушкам. Меня это, конечно, возмутило. Я сказал: «В чем дело-то?» Они стали спускаться, и подошли еще люди, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший Вячеслав Бондарев.