В суд передали уголовное дело жителя НСО, который кинул 6-летнего пасынка головой об пол

СУ СК РФ по НСО завершило расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, который кинул головой об пол 6-летнего мальчика. В больнице у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
Инцидент произошел 5 апреля текущего года на улице Лунной в городе Бердске. Тогда мать и отчим ребенка пояснили следователям, что ребенок шумел и мешал спать 23-летнему мужчине.
— Предварительным следствием установлено, что в апреле текущего года обвиняемый, находясь в одной квартире со своей супругой и ее малолетним сыном, на почве недовольства поведением ребенка, с силой бросил его на пол, в результате чего мальчик получил повреждения головы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Обвиняемому в совершении преступления судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе СУ СК по НСО.
Обвиняемый частично признал вину в совершённом преступлении. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.
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