7 июня понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 73.27
eur 88.75
Тема дняНа рынке труда начался кадровый голод

Все новости

Все новости

Появилось видео с предполагаемым стрелком из Ленинского района

МВД проводит проверку по ролику, который был записан на домофон

14 394
46Обсудить

Поделиться

Лицо мужчины на видео неразличимо

Лицо мужчины на видео неразличимо

Поделиться

Появилось видео с мужчиной, который, предположительно, устроил стрельбу в Ленинском районе Новосибирска. В воскресенье, 6 июня, на улице Ударной неустановленный мужчина ранил 21-летнего парня и скрылся.

Ролик опубликовала группа Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На нем запечатлен мужчина, который идет с чем-то темным в руке. Он одет в теплую черную толстовку, кепку светлого цвета, и у него закрыто лицо. Он двигается уверенной походкой, как сообщают очевидцы, в сторону микрорынка.

Как сообщили в МВД, о видео с домофона знают и его также проверяют. Пока в полиции в интересах следствия не могут сказать, кто изображен на видео.

— Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности и розыск данного лица, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе добавили также, что уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

— В 17:25 на территории микрорынка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив гражданина, находившегося рядом. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ранением бедра, — рассказывали прежде в полиции.

По данным источника НГС в правоохранительных органах, неустановленный преступник выстрелил дважды возле дома на улице Ударной, 7/2. Пострадавший — 21-летний гражданин Республики Кыргызстан, который проживал в соседнем доме. С места преступления были изъяты две гильзы от охотничьего ружья, отметил источник.

В конце мая инспектор ДПС Гусев, по данным МВД, случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву. Позже пострадавший скончался в больнице. Инспектора ДПС Гусева взяли под стражу, но после вмешательства Следственного комитета РФ стрелявшего отпустили.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

обрезподозреваемыйстрельба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (46)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...