Появилось видео с предполагаемым стрелком из Ленинского района

Появилось видео с мужчиной, который, предположительно, устроил стрельбу в Ленинском районе Новосибирска. В воскресенье, 6 июня , на улице Ударной неустановленный мужчина ранил 21-летнего парня и скрылся.



Ролик опубликовала группа Новосибирской службы эвакуации « АСТ-54 ». На нем запечатлен мужчина, который идет с чем-то темным в руке. Он одет в теплую черную толстовку, кепку светлого цвета, и у него закрыто лицо. Он двигается уверенной походкой, как сообщают очевидцы, в сторону микрорынка.