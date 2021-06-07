Появилось видео с предполагаемым стрелком из Ленинского района

Появилось видео с мужчиной, который, предположительно, устроил стрельбу в Ленинском районе Новосибирска. В воскресенье,
Ролик опубликовала группа Новосибирской службы эвакуации «
Как сообщили в МВД, о видео с домофона знают и его также проверяют. Пока в полиции в интересах следствия не могут сказать, кто изображен на видео.
— Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности и розыск данного лица, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе добавили также, что уже возбуждено уголовное дело по
— В 17:25 на территории микрорынка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив гражданина, находившегося рядом. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ранением бедра, — рассказывали прежде в полиции.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, неустановленный преступник выстрелил дважды возле дома на улице
В конце мая инспектор ДПС Гусев, по данным МВД, случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву. Позже пострадавший скончался в больнице. Инспектора ДПС Гусева взяли под стражу, но после вмешательства Следственного комитета РФ стрелявшего отпустили.