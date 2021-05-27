Почему не поймали «аптечного маньяка»? Как 10 лет ищут серийного убийцу, расстреливавшего покупателей лекарств

У специалистов челябинской областной психоневрологической больницы иное мнение на этот счет. 10 лет назад, когда следователи обратились к ним за помощью, психиатры предположили: стрелок вполне вменяем, и им движет корыстный мотив. Вот только опыта подобных преступлений у него до этого не было, а потому, боясь задержания, «аптекарь» скрывался до получения денег.



«Это было хорошо подготовленное преступление»



До сих пор в этом деле слишком много вопросов. Непонятно, что же двигало стрелком. Почему он выбрал для нападения именно аптеки «Классики» в центре Челябинска? Почему нападал в одно и то же время и каждый раз при наличии патронов убивал лишь одного посетителя, не стреляя в провизоров? Почему его жертвами становились только мужчины?



— Его действия никакой логике не поддавались, — комментирует бывший замруководителя районного следственного отдела СК Сергей Иванов. — Непонятно, какая у него была цель. Мы думали, может, человек болен чем-то, у него какая-то озлобленность к аптекарям либо именно к власти. А может, просто маньяк какой-то. Может, некачественный товар какой-то ему продали.

— Это однозначно как-то связано с аптеками, — считает и бывший коллега Иванова. — Не факт, что именно стрелка обидели. Может быть, родственники или еще кто-то [у него] умер. Привязка к аптеке была не просто так. Можно в магазин зайти стрельнуть. Но он заходил именно в аптеки. Это было хорошо подготовленное преступление. Образ в свитере, в котором он ходил [и попал на записи камер], тоже может быть элементарной подготовкой. А в обыденной жизни человек может совершенно иначе выглядеть. Все преступления он совершал рядышком. Аптек «Классика» в городе же пруд пруди, он мог в любую другую пойти. Для меня это признак, что место преступления связано с ним. Может, он живет рядом. Но если бы это была месть аптеке, теоретически, он должен был мстить сотрудникам, а не посетителям.

