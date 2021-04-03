В пансионате под Новосибирском один постоялец несколько раз ударил другого ножом

Под Новосибирском постоялец пансионата получил несколько ударов ножом в живот
В минувший четверг, 1 апреля, в Бердском пансионате ветеранов труда, который находится в поселке Новый, мужчина несколько раз ударил знакомого ножом в живот.
— Произошел бытовой конфликт между двумя постояльцами на фоне распития спиртных напитков. Подозреваемый нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, отчего тот скончался, — рассказала корреспонденту НГС помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.
На прошлой неделе в Бердске арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 29-летней жены.