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Следователи возбудили уголовное дело из-за падения наледи на 15-летнего подростка в Новосибирске

Предполагается, что сотрудники управляющей компании вовремя не почистили крышу

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После инцидента подросток был госпитализирован с переломом колена и голени

После инцидента подросток был госпитализирован с переломом колена и голени

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело, после того как на 15-летнего подростка в Ленинском районе с крыши упала наледь 23 марта.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Анастасия Кулешова.

Следствие установило, что 23 марта с крыши дома на 3-м переулке Серафимовича на 15-летнего подростка, заходившего в подъезд, обрушился фрагмент наледи. В результате у него перелом колена и голени, он был госпитализирован. Как установили следователи, инцидент произошел из-за того, что сотрудники УК «Жилой квартал» не сделали вовремя уборку на крыше.

— В ходе расследования действиям сотрудников управляющей компании будет дана правовая оценка, — добавили в пресс-службе СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

Журналисту НГС не удалось дозвониться до представителей управляющей компании.

В начале марта снежная глыба льда упала на жительницу Новосибирска с 9-го этажа. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

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Следственный комитетпадение снега с крыши
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