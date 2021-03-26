Следователи возбудили уголовное дело из-за падения наледи на 15-летнего подростка в Новосибирске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело, после того как на 15-летнего подростка в Ленинском районе с крыши упала наледь
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Следствие установило, что
— В ходе расследования действиям сотрудников управляющей компании будет дана правовая оценка, — добавили в пресс-службе СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Журналисту НГС не удалось дозвониться до представителей управляющей компании.
В начале марта снежная глыба льда упала на жительницу Новосибирска с 9-го этажа. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.