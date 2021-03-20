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Состояли на учете: в правительстве рассказали про семью, где погиб 6-летний мальчик

Трагедия произошла в поселке Кудряшовском

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Возбуждено уголовное дело об убийстве

Возбуждено уголовное дело об убийстве

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Семья погибшего под Новосибирском 6-летнего мальчика состояла на учете

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали о семье из поселкаКудряшовского, в которой вчера было обнаружено тело 6-летнего мальчика.

— Семья состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Министерством труда организована проверка качества работы с семьей, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что задержаны двое подозреваемых — мать и отчим ребенка.

— По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку, — пояснили в СК.

Тело мальчика было обнаружено вчера, по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В начале марта в Бердске женщина убила сына с ДЦП, а затем попыталась покончить с собой.

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Следственный комитетнеблагополучная семьяубийство ребенка
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