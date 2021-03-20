Состояли на учете: в правительстве рассказали про семью, где погиб 6-летний мальчик

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали о семье из поселкаКудряшовского, в которой вчера было обнаружено тело 6-летнего мальчика.

— Семья состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Министерством труда организована проверка качества работы с семьей, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.