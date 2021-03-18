Что грозит учительнице из Татарского района, отправившей ученику видео с обнажением? Объясняет адвокат

Сейчас против учительницы уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

— По этой статье максимальное наказание — это 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Также наказание может быть в виде обязательных работ на срок до 440 часов, ограничение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет, — перечислил адвокат Дмитрий Смышляев.

Он добавил, что суд навряд ли решит отправить женщину за решетку.

— Мое мнение, что, скорее всего, будет условный срок. Но всё решит суд. Он может учесть любую деталь как смягчающее обстоятельство, в том числе наличие маленького ребенка и отсутствие судимости и другие моменты, — объяснил адвокат.

Сейчас женщине уже избрали меру пресечения — обязательство о явке, уточнили в СК РФ по НСО.

Два года назад молодую учительницу русского языка из Барнаула уволили за фотографии, которые она выложила на личной странице во «ВКонтакте»: девушка сфотографировалась в купальнике у проруби для Универсиады. Она рассказала НГС о травле коллег, из-за которых пришлось остаться без работы, и о своих планах, мы также расспросили новосибирских педагогов о том, как они стали вести себя в соцсетях после этого случая.