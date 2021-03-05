5 марта пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 73.79
eur 88.94
Тема дняКак в офисах отмечают 8 Марта? Онлайн-репортаж

Все новости

Все новости

Сотрудник колонии получил 3 года условно за то, что передал заключенному насвай

За взятку мужчина передал заключенному запрещенные предметы

336
4Обсудить

Поделиться

Приговор вынес Первомайский районный суд

Приговор вынес Первомайский районный суд

Поделиться

Сотрудник колонии в Новосибирске получил 3 года условно за взятку

Первомайский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника «Исправительной колонии № 3» Вячеслава Энгиноева.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

— В суде установлено, что старший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области Энгиноев с февраля по март 2019 года получил от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в размере 10 600 рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре, за деньги Энигоев передал заключенному зарядное устройство, сим-карту и некурительное табачное изделие «насвай».

Деньги Энигоеву перевели на личный счет.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Недавно в Новосибирске задержали директора строительной организации. Его подозревают в даче взятки руководителю муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константину Головину.

Официально в Следственном комитете отказываются называть фамилию директора. Однако известно, что подрядчиком строительства была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.

В прошлом году в Новосибирске задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню. Его обвиняют в получении взятки, по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам».

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ФСИНвзятки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...