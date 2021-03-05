Сотрудник колонии получил 3 года условно за то, что передал заключенному насвай

Сотрудник колонии в Новосибирске получил 3 года условно за взятку
Первомайский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника «Исправительной колонии
Мужчину признали виновным по
— В суде установлено, что старший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области Энгиноев с февраля по март 2019 года получил от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в размере
Как сообщили в прокуратуре, за деньги Энигоев передал заключенному зарядное устройство, сим-карту и некурительное табачное изделие «насвай».
Деньги Энигоеву перевели на личный счет.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Недавно в Новосибирске задержали директора строительной организации. Его подозревают в даче взятки руководителю муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константину Головину.
Официально в Следственном комитете отказываются называть фамилию директора. Однако известно, что подрядчиком строительства была компания ООО «СибРемонтСервис», которой владеет Сергей Шемяковский.
В прошлом году в Новосибирске задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню. Его обвиняют в получении взятки, по версии следствия, на банковскую карту Лобыне перевели 200 тысяч рублей за согласование наружной рекламы, «не соответствующей установленным нормам».