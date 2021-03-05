Сотрудник колонии получил 3 года условно за то, что передал заключенному насвай

Первомайский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника «Исправительной колонии № 3 » Вячеслава Энгиноева.



Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).