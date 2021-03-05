Закрылся офис скандального КПК «Зенит» — там не хотели возвращать деньги вкладчикам и выбили телефон у журналиста НГС

В Новосибирске закрылся офис скандального кооператива «Зенит» на Советской
В Новосибирске на Советской закрылся офис скандального кредитно-потребительского кооператива «Зенит», куда в середине февраля приходили пайщики с требованием вернуть их деньги.
В феврале журналист НГС Илья Калинин отправился вместе с пострадавшими возвращать миллионы, но тогда сотрудник кооператива вызвал полицию и выбил у него телефон с видеокамерой. Что в тот день сотрудник ответил на вопрос, не стыдно ли ему заниматься такой работой, — читайте в нашем репортаже и смотрите на видео.
О закрытии офиса корреспонденту НГС сообщили пайщики. Один из них, попросивший не называть его имени, уточнил, что всем вкладчикам предлагают обращаться в офис на Сибиряков-Гвардейцев, 22 и подписывать новые договоры с кооперативом.
— Из офиса на Советской вынесли мебель, погрузили в «Газель» и куда-то увезли в неизвестном направлении. Чуть раньше предлагали всем пайщикам в связи со сменой реквизитов КПК «Зенит» перейти на новый реквизиты — переподписать договор. Обзванивал всех некий антикризисный управляющий Смирнов. Предлагают заключить соглашение о досрочном расторжении старого договора, по которому выплаты не были произведены. Причем указывают в этом соглашении, что деньги якобы были получены. И заключают договор на новый КПК «Зенит» с новыми реквизитами в Ульяновске, — сообщил корреспонденту НГС один из пайщиков. Прошлые договоры были заключены с КПК, зарегистрированным в Петрозаводске.
Мужчина прислал в редакцию НГС копию нового договора, который сейчас предлагают подписывать пайщикам КПК.
По новому договору конкретные сроки выдачи денег вообще не обозначены: если пайщик хочет расторгнуть договор, то он обязан письменно уведомить об этом кооператив за 90 дней до предполагаемой даты расторжения. После этого в течение 170 дней составляется соглашение о досрочном расторжении договора, в котором прописывается график выплат. На какой срок будет расписан этот график в новом договоре тоже не указано, но по предыдущим соглашениям такие выплаты кооператив растягивал ещё на год.
Некоторые вкладчики, подчеркнул мужчина, поддались на уговоры и заключили новые договоры. Все подписания происходили в офисе на Сибиряков-Гвардейцев: с каждым пайщиком договариваются на определённое время и закрывают за ним двери офиса, чтобы с улицы в помещение в этот момент больше никто попасть не мог.
Корреспондент НГС несколько раз пытался дозвониться до Смирнова Олега Николаевича, который в разговорах с пайщиками называл себя антикризисным управляющим, но номер мобильного телефона Смирнова был временно заблокирован.
Система «Контур.Фокус» выдает информацию по трем КПК «Зенит». Один КПК «Зенит» зарегистрирован 12 октября 2018 года в Ульяновске и пока является действующим. Изначально он назывался КПК «Главный». Но по нему проверка ФНС от 26 октября 2020 года уже обнаружила недостоверные сведения в части адреса регистрации. Второй КПК «Зенит», бывший КПК «Фрегат», зарегистрирован в Петрозаводске. Он образован 1 ноября 2018 года, а с 9 ноября 2020 года находится в стадии ликвидации. Третий КПК «Зенит» образован 26 декабря 2017 года с адресом регистрации в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев, 22. В сентябре 2019 года он был переименован в КПК «Рассвет», а с 11 декабря 2019 года находится в стадии ликвидации. Смирнов Олег Николаевич, по информации «Контур.Фокуса», никакого отношения ни к какому из трех «Зенитов» не имеет.
12 февраля НГС рассказал историю про 90-летнего пенсионера, которому удалось забрать свои 3,2 миллиона рублей из другого кооператива — «АгроРусь», где также собирают деньги под высокие проценты.