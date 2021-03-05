Закрылся офис скандального КПК «Зенит» — там не хотели возвращать деньги вкладчикам и выбили телефон у журналиста НГС

В Новосибирске на Советской закрылся офис скандального кредитно-потребительского кооператива «Зенит», куда в середине февраля приходили пайщики с требованием вернуть их деньги.

В феврале журналист НГС Илья Калинин отправился вместе с пострадавшими возвращать миллионы, но тогда сотрудник кооператива вызвал полицию и выбил у него телефон с видеокамерой. Что в тот день сотрудник ответил на вопрос, не стыдно ли ему заниматься такой работой, — читайте в нашем репортаже и смотрите на видео.



О закрытии офиса корреспонденту НГС сообщили пайщики. Один из них, попросивший не называть его имени, уточнил, что всем вкладчикам предлагают обращаться в офис на Сибиряков-Гвардейцев, 22 и подписывать новые договоры с кооперативом.

