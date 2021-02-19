Обманутые вкладчики КПК «Зенит» пришли за миллионами — там вызвали полицию и выбили телефон у журналиста НГС

Как привлекали новосибирцев в подозрительный кооператив



16 февраля около десятка вкладчиков-пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Зенит» пришли в офис КПК на улице Советской, 44 с требованием выдать им деньги. У них всех завершились годовые договоры на вклады: у кого-то в конце 2020 года, у кого-то в начале 2021 года. Деньги никому не выдали.



Игорь Вуколов вступил в потребительский кооператив «Зенит» в феврале 2020 года — его привлекла высокая процентная ставка.

— Надо было минимально внести 50 тысяч. Я внес, а потом в течение года добавлял и накопил 100 тысяч. Мне изначально обещали где-то порядка 11%, но платили где-то 10%. И каждый месяц я получал эти проценты: сначала по 450–500 рублей, потом — больше. Еще каждый месяц вручали продуктовый набор, куда входила пачка чая, килограмм крупы, подсолнечное масло, печенье. И в основном на эту удочку клюнули пенсионеры, потому что банки предлагали маленький процент по вкладам. В январе, за две недели до истечения договора, я написал заявление, чтобы мне перечислили накопление. Приехал с зятем забирать деньги, а там люди уже разбираются, что им их деньги не отдают, — рассказал корреспонденту НГС 83-летний Игорь Алексеевич Вуколов.