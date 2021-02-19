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Обманутые вкладчики КПК «Зенит» пришли за миллионами — там вызвали полицию и выбили телефон у журналиста НГС

Кооператив работает в самом центре Новосибирска, не попадитесь

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16 февраля к офису КПК «Зенит» пришли рассерженные вкладчики, которым не возвращали деньги

16 февраля к офису КПК «Зенит» пришли рассерженные вкладчики, которым не возвращали деньги

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Вкладчики КПК «Зенит» в Новосибирске не могут вернуть свои деньги

Высокие проценты по вкладам продолжают привлекать доверчивых новосибирцев. В городе плодятся кредитно-потребительские кооперативы, которым запрещает работу Центробанк, но они продолжают собирать деньги и открывают офисы под новыми вывесками. Один такой кооператив расположился прямо в центре Новосибирска. На этой неделе журналист НГС Илья Калинин отправился вместе с пострадавшими возвращать миллионы, но сотрудник кооператива вызвал полицию и выбил у него телефон с видеокамерой. Что мужчина ответил на вопрос, не стыдно ли ему заниматься такой работой — читайте в нашем репортаже и смотрите на видео.

Как привлекали новосибирцев в подозрительный кооператив

16 февраля около десятка вкладчиков-пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Зенит» пришли в офис КПК на улице Советской, 44 с требованием выдать им деньги. У них всех завершились годовые договоры на вклады: у кого-то в конце 2020 года, у кого-то в начале 2021 года. Деньги никому не выдали.

Игорь Вуколов вступил в потребительский кооператив «Зенит» в феврале 2020 года — его привлекла высокая процентная ставка.

— Надо было минимально внести 50 тысяч. Я внес, а потом в течение года добавлял и накопил 100 тысяч. Мне изначально обещали где-то порядка 11%, но платили где-то 10%. И каждый месяц я получал эти проценты: сначала по 450–500 рублей, потом — больше. Еще каждый месяц вручали продуктовый набор, куда входила пачка чая, килограмм крупы, подсолнечное масло, печенье. И в основном на эту удочку клюнули пенсионеры, потому что банки предлагали маленький процент по вкладам. В январе, за две недели до истечения договора, я написал заявление, чтобы мне перечислили накопление. Приехал с зятем забирать деньги, а там люди уже разбираются, что им их деньги не отдают, — рассказал корреспонденту НГС 83-летний Игорь Алексеевич Вуколов.

В январе 2021 года сотрудница офиса, уточнил пенсионер, представилась им стажером и сказала, что ничего не может сделать и денег в кассе нет. Правда, позже достала печать и составила Вуколову график платежей.

— А потом зять стал разбираться и выяснил, что еще в 2019 году Центробанк запретил принимать им деньги, а банк находится в стадии ликвидации. Я думаю, в Новосибирске больше ста пострадавших. Я познакомился с женщиной, у которой номер договора 107. Она вступала в КПК после меня, в марте, — добавил Игорь Вуколов.

Вкладчики у офиса КПК «Зенит» на <nobr class="_">Советской, 44</nobr>

Вкладчики у офиса КПК «Зенит» на Советской, 44

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Сколько у «Зенита» пострадавших пайщиков

Пока в Новосибирске в группу организовались около 20 пострадавших. По приблизительному подсчету, им должны в «Зените» более 10 миллионов рублей. Кто-то из новосибирцев вложил несколько сотен тысяч рублей, кто-то — миллионы. Александр Кулибаба, например, не может получить почти 4 миллиона рублей — совокупные вклады всех своих членов семьи.

— Я уже и в полицию обращался, и в другие разные инстанции писал. Вплоть до Центробанка. В полиции Кировского района у меня приняли заявление и возбудили уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное организованной группой), — рассказал Кулибаба.

Пострадавшие есть и в других сибирских городах. На сайте кооператива «Зенит» kpk-zenit.ru, где до сих пор размещена реклама про доход в 8,5% годовых, указано, что офисы КПК находятся еще в Бердске, Томске, Омске, Кемерово, Барнауле и Бийске. О проблемах у томского «Зенита» местные СМИ писали еще в сентябре 2020 года. В начале февраля аналогичный материал опубликовало бердское интернет-издание «Свидетель24». В Бердске принимали деньги даже под 16% годовых, пишет этот сайт.

Сотрудник кооператива вызвал полицию

Сотрудник кооператива вызвал полицию

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Что произошло в офисе на Советской

В офисе КПК «Зенит» на Советской был один сотрудник, который сказал пришедшим, что сейчас кооператив не принимает вклады, денег он не может выдать, так как является стажером, а по всем вопросам надо обращаться в другой их офис — на улицу Сибиряков—Гвардейцев, 22.

— Мы вчера там просидели четыре часа без толку! Нас сюда послали. Сказали, что здесь компетентный сотрудник, а тут, значит, нас посылают обратно, — возмущались пайщики.

— Я не знаю никого из руководства, я не знаю, как их зовут. И о чем мне с вами общаться? Я с вами договоры подписывал? Я вас вообще первый раз вижу. И вся информация есть на сайте, — спокойно отвечал сотрудник офиса, что-то разыскивая у себя в смартфоне.

Через некоторое время напускное спокойствие сотрудника-стажера исчезло, он начал звонить и вызывать наряд полиции, а от корреспондента НГС потребовал прекратить съемку.

— Как вы любите всех винить: Путин у вас виноват, государство виновато. Вы просто любите всех винить. Самих себя в первую очередь надо винить, — философствовал стажер в ответ на призывы к совести одного из пенсионеров.

А в соседней комнате лежали раскрытые упаковки с мукой, чаем, мылом, консервированной фасолью, туалетной бумагой, освежителем воздуха и прочими товарами, которые пенсионерам вручали ежемесячно в качестве потребительского пайка.

Подъехавшая через некоторое время полиция взяла объяснение с сотрудника и увезла пайщиков в отделение — оформлять заявления по факту предполагаемого мошенничества.

Товары для «потребительского набора», который в кооперативе выдавали пенсионерам

Товары для «потребительского набора», который в кооперативе выдавали пенсионерам

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Что известно про КПК «Зенит»

По данным системы «Контур.Фокус», КПК «Зенит» образован 1 ноября 2018 года в Петрозаводске. Председателем правления является некто Дунаевский Виталий Иванович. Но как индивидуальный предприниматель Дунаевский встал на учет 16 декабря 2019 года в Красноярске. С 9 ноября 2020 года «Зенит» находится в стадии ликвидации.

Телефоны и сайт КПК «Зенит» полностью совпадают с телефонами и сайтом, указанными в карточке другого юрлица — КПК «Рассвет». У него другой ИНН и уставной капитал — 1500 рублей. Этот кооператив образован 23 сентября 2019 года, но с 11 декабря 2019-го находится в стадии ликвидации. Председателем правления «Рассвета» была Аюкова Дарья Викторовна. Позднее этот КПК переименован в «Зенит».

В 2018 году, судя по истории, зафиксированной в «Контур.Фокусе», один из КПК носил еще название «Фрегат».

5 декабря 2019 года Банк России запретил КПК «Зенит» привлекать денежные средства, принимать вклады и выдавать займы. На конец января 2021 года в «Контур.Фокусе» найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам одного из кооперативов. А 21 февраля 2019 года Центробанк вынес такой же запрет и второму «Зениту», но это не мешает кооперативу собирать деньги до сих пор.

Корреспондент НГС дозвонился на горячую линию кооператива и представился желающим сделать вклад. Сотрудник ответил, что это можно сделать в любом офисе в удобное время. Сумма минимального вклада уже может быть 10 тысяч рублей — через год кооператив обещает всё те же 8,5%. Для оформления вклада, пояснил менеджер, нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и знать личный ИНН.

Ни по одному из телефонов сотрудники «Зенита» не сказали, как зовут руководителей КПК и как можно получить от них комментарии по поводу сложившейся ситуации. Недоступны также были два мобильных номера возможных руководителей кооператива, которые указал в заявлении, переданном в полицию, один из пайщиков.

Судя по сменившимся объявлениям на hh.ru о наборе сотрудников в «Зенит», в КПК уже настроились на конфликтные ситуации. Если 26 января 2021 года в интернете висела вакансия о наборе консультантов с зарплатой в 35–60 тысяч рублей для заключения договоров, то 9 февраля появилось объявление уже о наборе стрессоустойчивых специалистов по претензионной работе для урегулирования финансовых вопросов с клиентами.

12 февраля НГС рассказал историю про 90-летнего пенсионера, которому удалось забрать свои 3,2 миллиона рублей из другого кооператива — «АгроРусь», где также собирают деньги под высокие проценты.

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кооперативмошенничествообман вкладчиковпотребительские кредитные кооперативы
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