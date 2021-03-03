Следователи заинтересовались полицейским, после стычки с которым у новосибирца случился приступ на митинге

— Мне передали, что со мной хочет связаться следователь, — рассказал корреспонденту НГС Александр. — Я на следующей неделе позвоню, пока работы много. Я с адвокатом поговорил и решил это дело (о превышении должностных полномочий полицейским. — Прим. ред.) оставить. Там работы больше. И у меня там такое, ну ушиб и ушиб. Я недельку дома полежал и всё. У меня легонькое сотрясение, гематома. Пару дней сильно болело, а потом нормально всё.



Следователи уже опросили в качестве свидетеля журналиста НГС, который написал новость о приступе эпилепсии у Александра. Сам пострадавший рассказал нашему корреспонденту, что приступ у него произошел после того, как его ударил полицейский по голове дубинкой. В МВД объяснили этот инцидент «резким ухудшением самочувствия» мужчины.