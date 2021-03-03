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Следователи заинтересовались полицейским, после стычки с которым у новосибирца случился приступ на митинге

Молодой человек рассказал, что его ударил полицейский. У МВД — другая версия

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У Александра случился приступ эпилепсии на митинге&nbsp;

У Александра случился приступ эпилепсии на митинге 

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Следователи проверят законность действий полицейского на митинге

По информации источника НГС в правоохранительных органах, Следственный комитет организовал доследственную проверку после публикации НГС о том, что 23 января в центре Новосибирска у участника несанкционированной акции 23-летнего Александра случился приступ эпилепсии, — сам пострадавший утверждает, что это произошло после того, как полицейский ударил его по голове дубинкой.

По информации источника, проверка организована по факту превышения должностных полномочий полицейского. Личность сотрудника уже установлена.

— Мне передали, что со мной хочет связаться следователь, — рассказал корреспонденту НГС Александр. — Я на следующей неделе позвоню, пока работы много. Я с адвокатом поговорил и решил это дело (о превышении должностных полномочий полицейским. — Прим. ред.) оставить. Там работы больше. И у меня там такое, ну ушиб и ушиб. Я недельку дома полежал и всё. У меня легонькое сотрясение, гематома. Пару дней сильно болело, а потом нормально всё.

Следователи уже опросили в качестве свидетеля журналиста НГС, который написал новость о приступе эпилепсии у Александра. Сам пострадавший рассказал нашему корреспонденту, что приступ у него произошел после того, как его ударил полицейский по голове дубинкой. В МВД объяснили этот инцидент «резким ухудшением самочувствия» мужчины.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова не смогла оперативно прокомментировать эту ситуацию. НГС направил официальный запрос в Следственный комитет по НСО с просьбой подтвердить или опровергнуть факт проверки в отношении полицейского.

На несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января силовик замахнулся дубинкой на журналиста НГС, который освещал протесты в Новосибирске. Один из репортажей о митинге вы можете прочитать по этой ссылке — полицейский Новосибирск. Люди вышли с лозунгами за свободу, а их уволокли в автозаки. ОМОН пытался разъединить толпу и жестоко задерживал людей.

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