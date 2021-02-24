Появилось видео после инцидента с избиением мальчика в Новосибирске: следователи возбудили уголовное дело

Мальчики, по словам родственников пострадавшего ребенка, зачем-то потребовали снять пластину для выравнивания зубов, а когда он отказался, то начали избивать его кулаками и ногами. Когда школьника осмотрели врачи, оказалось, что он получил перелом позвоночника в трех местах.

Кроме этого, телеграм-канал Life Shot опубликовал вторую версию случившегося — мальчик мог выдумать нападение на себя.

— По данным нашего источника, у следователей появилась такая версия: травму ребенок мог получить при катании с горки, но побоялся говорить об этом дома, чтобы его не наказали за опасное катание, — сообщается в телеграм-канале.