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Появилось видео после инцидента с избиением мальчика в Новосибирске: следователи возбудили уголовное дело

У пострадавшего в трех местах сломан позвоночник

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Инцидент произошел 21 февраля

Инцидент произошел 21 февраля

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Возбуждено дело после избиения мальчика в Новосибирске из-за пластины на зубах

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за избиения школьника в Ленинском районе.

— По версии следствия, 21 февраля в дневное время у дома № 111 по улице Широкой подростки совместно нанесли телесные повреждения 12-летнему мальчику, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков и ушиб грудной клетки, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц). Расследование продолжается.

Мальчики, по словам родственников пострадавшего ребенка, зачем-то потребовали снять пластину для выравнивания зубов, а когда он отказался, то начали избивать его кулаками и ногами. Когда школьника осмотрели врачи, оказалось, что он получил перелом позвоночника в трех местах.

Кроме этого, телеграм-канал Life Shot опубликовал вторую версию случившегося — мальчик мог выдумать нападение на себя.

— По данным нашего источника, у следователей появилась такая версия: травму ребенок мог получить при катании с горки, но побоялся говорить об этом дома, чтобы его не наказали за опасное катание, — сообщается в телеграм-канале.

На кадрах видно, как мальчик подошел к сверстникам, немного поговорил с ними, после чего они спокойной разошлись. Потом мальчик стал прихрамывать и упал на колени.

В СК сообщили, что эта версия не соответствует действительности.

— Видео с горки нет, это уже нарезки, когда он идет домой, — рассказала Анастасия Кулешова.

Случаи жестокости подростков друг к другу становятся всё более частыми. В начале февраля стало известно об избиении девочки на Ключ-Камышинском плато. Она также попала в больницу.

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НовосибирскСКизбиение ребенка
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