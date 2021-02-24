Появилось видео после инцидента с избиением мальчика в Новосибирске: следователи возбудили уголовное дело

Возбуждено дело после избиения мальчика в Новосибирске из-за пластины на зубах
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за избиения школьника в Ленинском районе.
— По версии следствия, 21 февраля в дневное время у дома
Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц). Расследование продолжается.
Мальчики, по словам родственников пострадавшего ребенка, зачем-то потребовали снять пластину для выравнивания зубов, а когда он отказался, то начали избивать его кулаками и ногами. Когда школьника осмотрели врачи, оказалось, что он получил перелом позвоночника в трех местах.
Кроме этого, телеграм-канал Life Shot опубликовал вторую версию случившегося — мальчик мог выдумать нападение на себя.
— По данным нашего источника, у следователей появилась такая версия: травму ребенок мог получить при катании с горки, но побоялся говорить об этом дома, чтобы его не наказали за опасное катание, — сообщается в телеграм-канале.
На кадрах видно, как мальчик подошел к сверстникам, немного поговорил с ними, после чего они спокойной разошлись. Потом мальчик стал прихрамывать и упал на колени.
В СК сообщили, что эта версия не соответствует действительности.
— Видео с горки нет, это уже нарезки, когда он идет домой, — рассказала Анастасия Кулешова.
Случаи жестокости подростков друг к другу становятся всё более частыми. В начале февраля стало известно об избиении девочки на Ключ-Камышинском плато. Она также попала в больницу.