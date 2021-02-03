В новосибирскую больницу привезли школьницу, избитую на Ключ-Камышенском плато

В Новосибирске в больницу попала девочка, которую другие дети избили на Ключ-Камышенском плато.
Информация об этом инциденте была размещена на странице группы «Ключ-Камышенское плато. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»:
— 31 января примерно в 15:10–15:20 трое мальчиков-подростков избили, испинали девочку.
Сейчас девочка в реанимации. Прошу, отзовитесь, не останьтесь равнодушными, у нас у всех дети.
Возможно, кто-то видел, проходил мимо либо где-то слышал. Конфиденциальность информации гарантирую.
В комментариях к этому посту уточняется, что это произошло за магазином «Холди», и написано, что мальчики якобы учатся в школе
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил журналисту НГС, что
— Со слов родителей, девочка была избита группой подростков. Мы ее госпитализировали, но она находится не в реанимации, а в отделении травматологии и ортопедии. Ей проведены все необходимые виды обследований: на сегодняшний день все серьезные травмы исключены, девочка готовится к выписке.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что по факту произошедшего в Октябрьском районе ведут проверку инспекторы ПДН. В
Ранее мы писали, как себя чувствует подросток, впавший в кому после ссоры с продавцом магазина в Новосибирске.