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В новосибирскую больницу привезли школьницу, избитую на Ключ-Камышенском плато

По словам родителей, на нее напала группа подростков

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Врачи обследовали девочку, чтобы исключить серьезные травмы&nbsp;

Врачи обследовали девочку, чтобы исключить серьезные травмы 

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В Новосибирске в больницу попала девочка, которую другие дети избили на Ключ-Камышенском плато.

Информация об этом инциденте была размещена на странице группы «Ключ-Камышенское плато. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»:

— 31 января примерно в 15:10–15:20 трое мальчиков-подростков избили, испинали девочку.

Сейчас девочка в реанимации. Прошу, отзовитесь, не останьтесь равнодушными, у нас у всех дети.
Возможно, кто-то видел, проходил мимо либо где-то слышал. Конфиденциальность информации гарантирую.

В комментариях к этому посту уточняется, что это произошло за магазином «Холди», и написано, что мальчики якобы учатся в школе № 155. Журналист НГС позвонил в школу № 155 для уточнения информации, но сегодня никого из администрации уже нет на рабочем месте. Мать девочки отказалась разговаривать об этом происшествии.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил журналисту НГС, что 31 января девочку привезли в их больницу:

— Со слов родителей, девочка была избита группой подростков. Мы ее госпитализировали, но она находится не в реанимации, а в отделении травматологии и ортопедии. Ей проведены все необходимые виды обследований: на сегодняшний день все серьезные травмы исключены, девочка готовится к выписке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что по факту произошедшего в Октябрьском районе ведут проверку инспекторы ПДН. В СК РФ по НСО добавили, что уже запросили материалы проверки.

Ранее мы писали, как себя чувствует подросток, впавший в кому после ссоры с продавцом магазина в Новосибирске.

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