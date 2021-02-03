В новосибирскую больницу привезли школьницу, избитую на Ключ-Камышенском плато

В комментариях к этому посту уточняется, что это произошло за магазином «Холди», и написано, что мальчики якобы учатся в школе № 155 . Журналист НГС позвонил в школу № 155 для уточнения информации, но сегодня никого из администрации уже нет на рабочем месте. Мать девочки отказалась разговаривать об этом происшествии.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил журналисту НГС, что 31 января девочку привезли в их больницу:



— Со слов родителей, девочка была избита группой подростков. Мы ее госпитализировали, но она находится не в реанимации, а в отделении травматологии и ортопедии. Ей проведены все необходимые виды обследований: на сегодняшний день все серьезные травмы исключены, девочка готовится к выписке.