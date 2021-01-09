«Нас ждёт вторая операция»: как сейчас себя чувствует подросток, впавший в кому после ссоры с продавцом

Пострадавший после драки с продавцом новосибирский подросток вышел из комы
14-летнему подростку, который впал в кому после конфликта с продавцом магазина «Краски» на Каменской в Новосибирске, стало лучше — мальчик вышел из комы, и его на несколько дней отпустили домой к родителям.
— Это не конец лечения. Впереди следующая операция, надо готовиться. Нас не выписали, он просто соскучился по родителям, дому. Пластину ему еще не поставили, — рассказал корреспонденту НГС отец мальчика Артём.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Продавец магазина толкнул мальчика, от силы удара ребенок слетел с лестницы и впал в кому, а следователи возбудили уголовное дело. Ранее родители подростка также рассказали журналисту НГС, что конфликт произошел из-за того, что 14-летний мальчик вместе с другом катался по парапету магазина на сноуборде.
— Со слов продавца, дети катались на ступенях на скейтбордах. Продавец им сделал замечание, чтобы они не делали этого. Потому что люди ходят, они могли травмироваться сами и травмировать людей. И они мешали покупателям. Сотрудник вышел, сделал им замечание, ребята не реагировали. И, как он говорит, одного из детей попытался взять за одежду, чтобы просто со скейта снять и препроводить вниз, с лестницы. Поскольку ребенок был на скейте, он, естественно, покатился вниз и упал, — объяснила НГС хозяйка магазина Елена Афанасьева.
Сразу после инцидента продавец магазина был отстранен от работы. Мужчине 46 лет, в магазине он работает со дня открытия, то есть уже больше пяти лет. Он воспитывает двоих детей, один из которых приемный. С журналистами мужчина отказывается общаться.
— Он на работу не вернулся. Идет следствие, сейчас каникулы, пока следственных действий не предусмотрено. Он общается со следователем и с адвокатом, — рассказала Елена Афанасьева, которая поддерживает общение со своим бывшим сотрудником.
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