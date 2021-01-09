«Нас ждёт вторая операция»: как сейчас себя чувствует подросток, впавший в кому после ссоры с продавцом

14-летнему подростку, который впал в кому после конфликта с продавцом магазина «Краски» на Каменской в Новосибирске, стало лучше — мальчик вышел из комы, и его на несколько дней отпустили домой к родителям.

— Это не конец лечения. Впереди следующая операция, надо готовиться. Нас не выписали, он просто соскучился по родителям, дому. Пластину ему еще не поставили, — рассказал корреспонденту НГС отец мальчика Артём.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Продавец магазина толкнул мальчика, от силы удара ребенок слетел с лестницы и впал в кому, а следователи возбудили уголовное дело. Ранее родители подростка также рассказали журналисту НГС, что конфликт произошел из-за того, что 14-летний мальчик вместе с другом катался по парапету магазина на сноуборде.