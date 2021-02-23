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В Новосибирске толпа подростков жестоко избила мальчика из-за зубной пластины — СК проводит проверку

У мальчика сломан позвоночник в трех местах

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Дети утащили мальчика к гаражам

Дети утащили мальчика к гаражам

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Следователи проверяют инцидент с избиением ребенка в Ленинском районе Новосибирска — 21 февраля в районе гаражей на улице Широкой шестеро подростков напали на 12-летнего школьника.

Мальчики, по словам родственников пострадавшего ребенка, зачем-то потребовали снять пластину для выравнивания зубов, а когда он отказался, то начали избивать его кулаками и ногами. Когда школьника осмотрели врачи, оказалось, что он получил перелом позвоночника в трех местах.

Следственными органами организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, сообщили в СК.

Случаи жестокости подростков друг к другу становятся всё более частыми. В начале февраля стало известно об избиении девочки на Ключ-Камышинском плато. Она также попала в больницу.

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избиение ребенка
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