В Новосибирске толпа подростков жестоко избила мальчика из-за зубной пластины — СК проводит проверку

Следователи проверяют инцидент с избиением ребенка в Ленинском районе Новосибирска — 21 февраля в районе гаражей на улице Широкой шестеро подростков напали на 12-летнего школьника.



Мальчики, по словам родственников пострадавшего ребенка, зачем-то потребовали снять пластину для выравнивания зубов, а когда он отказался, то начали избивать его кулаками и ногами. Когда школьника осмотрели врачи, оказалось, что он получил перелом позвоночника в трех местах.

Следственными органами организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, сообщили в СК.