В Новосибирске толпа подростков жестоко избила мальчика из-за зубной пластины — СК проводит проверку

Следователи проверяют инцидент с избиением ребенка в Ленинском районе Новосибирска — 21 февраля в районе гаражей на улице Широкой шестеро подростков напали на 12-летнего школьника.
Мальчики, по словам родственников пострадавшего ребенка, зачем-то потребовали снять пластину для выравнивания зубов, а когда он отказался, то начали избивать его кулаками и ногами. Когда школьника осмотрели врачи, оказалось, что он получил перелом позвоночника в трех местах.
Следственными органами организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, сообщили в СК.
Случаи жестокости подростков друг к другу становятся всё более частыми. В начале февраля стало известно об избиении девочки на Ключ-Камышинском плато. Она также попала в больницу.