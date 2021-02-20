Избиение продавца Mgrill: накануне нападавшие просили у него воды. Странный разговор попал на видео

Накануне избиения продавца Mgrill четверо нападавших уже пытались его ограбить — они хотели убедить его отдать деньги из кассы, а потом попросили воды. Их разговор попал на видеозапись.

— Это видео с наших камер. Просто повар вышел на связь — он спал после этой ночи. Сказал, что изначально их не разглядел, потому что они забежали со спины. Он не смог понять, кто это. А потом ему показали фотографии. Он говорит, что они были ранее. Мы начали по камерам смотреть и нашли, когда они были, — пояснил корреспонденту НГС управляющий компании Илья.

