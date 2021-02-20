Избиение продавца Mgrill: накануне нападавшие просили у него воды. Странный разговор попал на видео

Накануне избиения продавца Mgrill четверо нападавших уже пытались его ограбить — они хотели убедить его отдать деньги из кассы, а потом попросили воды. Их разговор попал на видеозапись.
— Это видео с наших камер. Просто повар вышел на связь — он спал после этой ночи. Сказал, что изначально их не разглядел, потому что они забежали со спины. Он не смог понять, кто это. А потом ему показали фотографии. Он говорит, что они были ранее. Мы начали по камерам смотреть и нашли, когда они были, — пояснил корреспонденту НГС управляющий компании Илья.
Мужчина пояснил, что грабители заходили 19 февраля в два часа ночи. Они требовали от него деньги, а также просили воды, которую он налил им бесплатно. На видеозаписи слышно, что преступники просили у работника Mgrill денег, но он им их не дал.
— Потом он с ночи ушел — в 8 утра у нас пересмена в компании. Дневная смена отработала, он заступил в 20 вечера на свою смену. И вот они в 22 часа пришли и вот так себя повели — напали на него, — добавил Илья.
Отдел полиции № 7«Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску объявил нападавших в розыск.
В полиции сообщили, что четверо мужчин ворвались в помещение общепита на Ватутина 19 февраля в 21 час 56 минут. Они избили продавца и забрали из кассы деньги.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Ранее управляющий предоставил НГС видео самого нападения. Он также рассказал, что было похищено
Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении разыскиваемых, изображенных на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам:
На прошлых выходных в Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения. Мы побывали на месте инцидента. Подробности этого происшествия вы можете узнать здесь.