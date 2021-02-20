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Тема дняКак в офисах поздравляют с 23 Февраля (фото)

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Избиение продавца Mgrill: накануне нападавшие просили у него воды. Странный разговор попал на видео

Сейчас четырех мужчин в розыск объявила полиция

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Первый раз группа приходила в павильон в ночь с 18 на 19 февраля, а напали на мужчину уже в ночь на 20 февраля

Первый раз группа приходила в павильон в ночь с 18 на 19 февраля, а напали на мужчину уже в ночь на 20 февраля

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Накануне избиения продавца Mgrill четверо нападавших уже пытались его ограбить — они хотели убедить его отдать деньги из кассы, а потом попросили воды. Их разговор попал на видеозапись.

— Это видео с наших камер. Просто повар вышел на связь — он спал после этой ночи. Сказал, что изначально их не разглядел, потому что они забежали со спины. Он не смог понять, кто это. А потом ему показали фотографии. Он говорит, что они были ранее. Мы начали по камерам смотреть и нашли, когда они были, — пояснил корреспонденту НГС управляющий компании Илья.

Мужчина пояснил, что грабители заходили 19 февраля в два часа ночи. Они требовали от него деньги, а также просили воды, которую он налил им бесплатно. На видеозаписи слышно, что преступники просили у работника Mgrill денег, но он им их не дал.

— Потом он с ночи ушел — в 8 утра у нас пересмена в компании. Дневная смена отработала, он заступил в 20 вечера на свою смену. И вот они в 22 часа пришли и вот так себя повели — напали на него, — добавил Илья.

Отдел полиции № 7«Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску объявил нападавших в розыск.

В полиции сообщили, что четверо мужчин ворвались в помещение общепита на Ватутина 19 февраля в 21 час 56 минут. Они избили продавца и забрали из кассы деньги.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Ранее управляющий предоставил НГС видео самого нападения. Он также рассказал, что было похищено 2700 рублей, а компания объявила вознаграждение за информацию о нападавших в 25 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении разыскиваемых, изображенных на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 232-64-79, 8-951-394-14-04.

На прошлых выходных в Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения. Мы побывали на месте инцидента. Подробности этого происшествия вы можете узнать здесь.

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избиениенападениеграбеж
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