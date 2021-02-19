Мэр Новосибирска рассказал, уволен ли арестованный глава УКС

Место арестованного главы УКС Новосибирска занял его заместитель
Сегодня, 19 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что обязанности арестованного главы управления капитального строительства Константина Головина исполняет его заместитель.
Об аресте руководителя управления стало известно в понедельник, 15 февраля. Позже стало известно, что его подозревают в мошенничестве и получении взятки в значительном размере за незаконные действия. 17 февраля суд отправил его под арест на два месяца.
— Пока никаких решений кадровых руководству по управлению мной не принято. Не имею никакой официальной информации, только из СМИ. Силовые структуры ведут свою работу, ведется следствие. Исполнение обязанностей возложено на заместителя. Кадровых решений не принято до прояснения ситуации, — сказал Анатолий Локоть.
Как сообщили НГС в управлении капитального строительства, заместитель начальника управления — Константин Маркус.
В сентябре в Новосибирске арестовали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню. Его арестовали на два месяца. НГС писал, в чем обвиняют чиновника.