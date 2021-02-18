«Выбежал весь в крови»: как сейчас живет парень из детдома, которого три года назад похитили из-за денег

Равшану Дьячкову было 5 лет, когда умерла его мама, отца по документам не было, мальчик остался сиротой. Равшан вырос в детском доме № 12 на улице Макаренко — сейчас на его месте находится детский сад. Тот период своей жизни сибиряк вспоминает с улыбкой и теплотой, говорит, ему было комфортно и уютно, как дома.

— Не вижу ничего плохого в детском доме. Если так сложилось, что ты туда попал, — что ж, такая участь. В моем детском доме были отличные условия проживания: хороший ремонт, новая мебель, 5-разовое питание, может, даже лучше, чем у детей из обычных семей. Живи не хочу, от тебя требуется только одно — просто учись, — рассказывает Равшан и добавляет, что недовольны были скорее те воспитанники, которых не устраивала жизнь по режиму, хотелось воли.

Как и у всех мальчишек, случались мелкие конфликты, приходилось и драться, отстаивая свои позиции, но в большинстве случаев стычки решались путем переговоров.

— Лишь однажды я хотел сбежать из-за разногласий с сотрудниками — амбиции подросткового возраста. Я уверял, что хочу вот так, а они мне — нет, так нельзя, я им — вы все плохие, я от вас уйду. И ушел — на один день, к однокласснику. Успокоился, остыл, вернулся, признал, что был неправ, — вспоминает бывший воспитанник.