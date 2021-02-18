«Выбежал весь в крови»: как сейчас живет парень из детдома, которого три года назад похитили из-за денег

В 2017 году новосибирец Равшан Дьячков выпустился из детского дома и начал искать работу. Он откликнулся на случайную вакансию в интернете и даже не подозревал, чем это обернется. Молодой человек нарвался на банду мошенников, которые избили его, ограбили и сутки продержали связанным в квартире. К счастью для Равшана, история завершилась благополучно. С тех пор прошло три года. Он уже пришел в себя и наконец-то перестал бояться людей на улице, но насовсем выбросить из памяти страшный эпизод не получается. Мы поговорили с Равшаном о его жизни — тогда и сейчас.
Равшану Дьячкову было 5 лет, когда умерла его мама, отца по документам не было, мальчик остался сиротой. Равшан вырос в детском доме
— Не вижу ничего плохого в детском доме. Если так сложилось, что ты туда попал, — что ж, такая участь. В моем детском доме были отличные условия проживания: хороший ремонт, новая мебель, 5-разовое питание, может, даже лучше, чем у детей из обычных семей. Живи не хочу, от тебя требуется только одно — просто учись, — рассказывает Равшан и добавляет, что недовольны были скорее те воспитанники, которых не устраивала жизнь по режиму, хотелось воли.
Как и у всех мальчишек, случались мелкие конфликты, приходилось и драться, отстаивая свои позиции, но в большинстве случаев стычки решались путем переговоров.
— Лишь однажды я хотел сбежать из-за разногласий с сотрудниками — амбиции подросткового возраста. Я уверял, что хочу вот так, а они мне — нет, так нельзя, я им — вы все плохие, я от вас уйду. И ушел — на один день, к однокласснику. Успокоился, остыл, вернулся, признал, что был неправ, — вспоминает бывший воспитанник.
Жить в приемной семье он не хотел. К моменту, когда этот вопрос подняли, Равшан находился в том возрасте, в котором понимал: перед ним неродной человек. На выходные и каникулы он ездил в гости к сестре, а один раз его забрала к себе бывшая сотрудница их детского дома — также, на каникулы. Приезжать в гости Равшан соглашался, но жить с кем-то на постоянной основе — нет, такой вариант ему уже не подходил. Равшан вырос самостоятельным и привык надеяться только на себя — жизнь в детском доме его закалила.
На протяжении нескольких лет на сберегательном счете сибиряка копились начисления — ежемесячное пособие по потере кормильца. Молодой человек очень рассчитывал на эти деньги после выпуска из детского дома и однажды чуть не потерял их, пострадав от рук мошенников. В декабре 2017 года, когда Равшану было 18 лет, произошла история, больше похожая на серию криминального сериала, чем на реальный случай из жизни.
Равшан искал работу и наткнулся на вакансию, которая показалась ему интересной. Он откликнулся и договорился о встрече, не послушав советы друзей, которые посчитали объявление подозрительным.
— Мне было по пути, я решил, что хотя бы узнаю, что предлагают. Был молодой, глупый, повелся. На собеседовании присутствовали два парня, хотя я переписывался с девушкой — позже узнал, что страница была фейковой и никакой девушки не было. Я уже не помню всех подробностей, но те ребята сказали, что забыли документы в машине и нужно за ними сходить. Около машины я всё понял, но не успел что-либо предпринять — растерялся, испугался. Немного грубой силы, и вот я уже сижу на заднем сиденье между этими парнями, без шансов выбраться, — рассказывает Равшан.
Сначала мошенники привезли его по одному адресу и оставили запертым в машине, а потом увезли в лес, где сильно избили. После группировка приехала на другой адрес, где Равшана снова избили и связали.
— Я пытался с ними поговорить, понять, чего они от меня хотят, думал: вдруг получится договориться? Говорю им: «Зачем вы меня бьете? Вы же ничего от этого не получите. Если хотите добить, так уже добейте, но лучше ведь договориться». Я предложил им процент от денег, говорил, поедем вместе, я сниму, отдам. Пытался договориться индивидуально, говорил одному из ребят: «Кинь их, ты же толком ничего не получишь, разве тебе нужны проблемы из-за небольшой суммы денег?», — Равшан вспоминает, что когда компромисса не вышло, он начал искать другие пути решения.
Сибиряк провел в квартире со своими похитителями почти целые сутки. Его охраняли двое парней — один спал, второй пристально наблюдал за каждым действием связанного. И Равшану повезло — тот, что выспался, куда-то уехал, а неспавший всю ночь надзиратель стал дремать — этого момента хватило, чтобы развязать руки и бежать. На лестничной клетке Равшан встретил девушку, рассказал, что его похитили и избили, попросил вызвать полицию.
— Я выбежал весь в бинтах, в крови — девушка растерялась, но вызвала полицию. Она не пустила меня к себе в квартиру, и поэтому я решил бежать до ближайшего полицейского участка. Я был измотан, голоден, сил не было, даже адреналин не помог. Далеко убежать не получилось — тот, что меня охранял, проснулся, догнал и вернул обратно. Но вскоре приехала полиция, — вспоминает сибиряк.
Группировка мошенников состояла из 10 человек. Равшан не первый, кто попался на их уловки, но первый, кто пострадал так сильно. Пока он был связан в квартире, остальные снимали деньги с его счета — они заранее нашли парня азиатской внешности и загримировали так, чтобы он был похож на Равшана. Всего на счету бывшего воспитанника детского дома был
— Я узнал об этом, уже сидя в Следственном комитете. Испытал шок, у меня была истерика — задавило ощущение, что всё потеряно — деньги, на которые я рассчитывал подняться, утеряны. Мне было плохо, до слез обидно, — делится Равшан. Украденную сумму Равшану вернули почти сразу, не прошло даже трех недель. Семь человек осудили и дали 10 лет строгого режима, остальным — условное.
Равшан рассказывает, что первое время после инцидента он передвигался только на такси, не ходил в одиночку по улице, от колледжа до остановки ходил с одногруппниками. От испытанного шока зародилось чувство страха и настороженности, которое со временем прошло. Сейчас Равшан не работает, говорит, что это временные трудности, но не расстраивается и ищет себя. На будущее у него большие планы, в том числе и на семью. На данный момент молодой человек свободен, но когда-нибудь хотел бы влюбиться и завести серьезные отношения на перспективу.
Историю Равшана Дьячкова мы узнали благодаря сотрудникам благотворительного фонда «Рука помощи», который поддерживает людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недавно мы опубликовали авторскую колонку руководителя фонда Сергея Зайкова — он рассказал, как ездил помогать детям в далекой Африке.
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