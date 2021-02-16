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Пришел в спортзал с оружием, а потом пытался обмануть полицию: в Новосибирске поймали конфликтного красноярца

Сибиряк рассчитывал перехитрить оперативников: он купил билет на самолет, а сам поехал на машине, чтобы скрыться

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Инцидент произошел в одном из спортзалов Красноярска

Инцидент произошел в одном из спортзалов Красноярска

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В Новосибирске задержан красноярец, который ворвался в спортзал с оружием

Полиция Красноярского края поймала в Новосибирске 35-летнего красноярца, который в своем городе ворвался в спортзал с оружием после конфликта с другим спортсменом.

— В декабре прошлого года во время тренировки в одном из спортивных залов в центре Красноярска между двумя группами мужчин произошел конфликт. В результате один из его участников продемонстрировал оружие и применил насилие к своему оппоненту. 35-летний красноярец грубо нарушил общественный порядок, так как в помещении зала для тренировки находились посторонние лица, в том числе несовершеннолетние, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Мужчина был задержан в Новосибирске — туда он уехал на машине после конфликта, хотя сам купил билет на самолет. Так он пытался обмануть оперативников. Тем не менее красноярские полицейские задержали подозреваемого в Новосибирске, в отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Суд поместил мужчину под стражу на 2 месяца.

Вчера, 15 февраля, УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух членов межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена на территории РФ).

Полицейские задержали двух жителей Новосибирской области, которых обвиняют в грабеже и разбое. По версии следствия, молодые люди ограбили два продуктовых магазина, используя пневматический пистолет.

В Новосибирской области в Венгеровском районе мужчину застрелили на охоте. Инцидент произошел 27 ноября ночью, когда сибиряк с двумя знакомыми выгонял диких зверей из леса.

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конфликторужиеспортзал
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