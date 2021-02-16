Пришел в спортзал с оружием, а потом пытался обмануть полицию: в Новосибирске поймали конфликтного красноярца

В Новосибирске задержан красноярец, который ворвался в спортзал с оружием
Полиция Красноярского края поймала в Новосибирске 35-летнего красноярца, который в своем городе ворвался в спортзал с оружием после конфликта с другим спортсменом.
— В декабре прошлого года во время тренировки в одном из спортивных залов в центре Красноярска между двумя группами мужчин произошел конфликт. В результате один из его участников продемонстрировал оружие и применил насилие к своему оппоненту. 35-летний красноярец грубо нарушил общественный порядок, так как в помещении зала для тренировки находились посторонние лица, в том числе несовершеннолетние, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Мужчина был задержан в Новосибирске — туда он уехал на машине после конфликта, хотя сам купил билет на самолет. Так он пытался обмануть оперативников. Тем не менее красноярские полицейские задержали подозреваемого в Новосибирске, в отношении него возбудили дело по
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