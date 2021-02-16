Пришел в спортзал с оружием, а потом пытался обмануть полицию: в Новосибирске поймали конфликтного красноярца

Полиция Красноярского края поймала в Новосибирске 35-летнего красноярца, который в своем городе ворвался в спортзал с оружием после конфликта с другим спортсменом.



— В декабре прошлого года во время тренировки в одном из спортивных залов в центре Красноярска между двумя группами мужчин произошел конфликт. В результате один из его участников продемонстрировал оружие и применил насилие к своему оппоненту. 35-летний красноярец грубо нарушил общественный порядок, так как в помещении зала для тренировки находились посторонние лица, в том числе несовершеннолетние, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.