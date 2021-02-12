Пробыл в коме 4 месяца перед смертью: в Новосибирске завершили расследовать избиение мужчины у метро

В Новосибирске до суда дошло дело об избиении мужчины, который впал в кому и умер
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела об избиении 46-летнего мужчины, который после этого он на 4 месяца впал в кому и умер.
Следствие установило, что в ночь с 26 на 27 августа 2020 года обвиняемый был на лестнице входа на станцию метро «Площадь Гарина-Михайловского» со стороны Челюскинцев.
— В ходе возникшей ссоры с ранее ему знакомым 46-летним приятелем нанес последнему множественные удары ногами и руками в область тела и головы, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по НСО.
После этого потерпевший попал в больницу, где почти 4 месяца находился в коме и скончался 19 декабря 2020 года. Он так и не пришел в сознание.
Нападавший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пострадавшего (ч.4 ст.111 УК РФ).
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение прокуратурой Железнодорожного района Новосибирска. Его направят в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
В декабре на улице Богдана Хмельницкого насмерть забили мужчину. Нападавший бил его руками и ногами по голове. Следователи рассказали, что конфликт произошел из-за того, что погибший показал средний палец двум мужчинам, проезжающим мимо.