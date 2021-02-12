Пробыл в коме 4 месяца перед смертью: в Новосибирске завершили расследовать избиение мужчины у метро

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела об избиении 46-летнего мужчины, который после этого он на 4 месяца впал в кому и умер.



Следствие установило, что в ночь с 26 на 27 августа 2020 года обвиняемый был на лестнице входа на станцию метро «Площадь Гарина-Михайловского» со стороны Челюскинцев.

— В ходе возникшей ссоры с ранее ему знакомым 46-летним приятелем нанес последнему множественные удары ногами и руками в область тела и головы, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по НСО.