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«Показал неприличный жест»: следователи рассказали подробности убийства мужчины на Богдана Хмельницкого

38-летний новосибирец погиб на месте — убийцу сейчас ищут

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Инцидент произошел напротив дома по улице Богдана Хмельницкого, 14

Инцидент произошел напротив дома по улице Богдана Хмельницкого, 14

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В Новосибирске мужчину убили на улице из-за неприличного жеста

Следователи рассказали подробности смертельной потасовки на улице Богдана Хмельницкого конфликт между мужчинами начался из-за того, что погибший показал средний палец двум мужчинам, проезжающим мимо.

— Погибший со своим приятелем ехал в такси. И параллельно двигался другой автомобиль, внутри которого тоже было два человека. Пассажиры такси показали оскорбительный жест. Неизвестные в соседней машине оскорбились и начали прижимать машину такси. Остановились возле обочины, стали выяснять отношения, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Неизвестный набросился на погибшего, избивал его руками и ногами. В результате мужчина скончался до приезда скорой помощи, а подозреваемые сбежали с места преступления.

В ведомстве добавили, что за рулем автомобиля такси была девушка. Погибшему мужчине было 38 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас они разыскивают подозреваемого.

— Просим откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей, проезжавших в указанный период времени в этом районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавили следователи.

В Новосибирске полиция сейчас разыскивает четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.

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дракарозыскубийство
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