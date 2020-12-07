«Показал неприличный жест»: следователи рассказали подробности убийства мужчины на Богдана Хмельницкого

В Новосибирске мужчину убили на улице из-за неприличного жеста
Следователи рассказали подробности смертельной потасовки на улице Богдана
— Погибший со своим приятелем ехал в такси. И параллельно двигался другой автомобиль, внутри которого тоже было два человека. Пассажиры такси показали оскорбительный жест. Неизвестные в соседней машине оскорбились и начали прижимать машину такси. Остановились возле обочины, стали выяснять отношения, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Неизвестный набросился на погибшего, избивал его руками и ногами. В результате мужчина скончался до приезда скорой помощи, а подозреваемые сбежали с места преступления.
В ведомстве добавили, что за рулем автомобиля такси была девушка. Погибшему мужчине было 38 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас они разыскивают подозреваемого.
— Просим откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей, проезжавших в указанный период времени в этом районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавили следователи.
В Новосибирске полиция сейчас разыскивает четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.