«Показал неприличный жест»: следователи рассказали подробности убийства мужчины на Богдана Хмельницкого

Неизвестный набросился на погибшего, избивал его руками и ногами. В результате мужчина скончался до приезда скорой помощи, а подозреваемые сбежали с места преступления.

В ведомстве добавили, что за рулем автомобиля такси была девушка. Погибшему мужчине было 38 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас они разыскивают подозреваемого.

— Просим откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей, проезжавших в указанный период времени в этом районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавили следователи.