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Новосибирец пойдет под суд за смертельное ДТП со стоящим трамваем

По версии следствия, водитель был пьян — его обвиняют в причинении смерти по неосторожности

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Водитель не справился с управлением и врезался в трамвай

Водитель не справился с управлением и врезался в трамвай

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Пьяный водитель пойдет под суд за смертельное ДТП в Новосибирске

В Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении водителя Ford Mondeo, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— Обвиняется в том, что на своем автомобиле, приближаясь к регулируемому перекрестку улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, нарушил Правила дорожного движения и совершил столкновение со стоящим транспортным средством — трамвайным вагоном, — рассказали корреспонденту НГС в Кировском районном суде.

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Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя. ДТП произошло в апреле прошлого года — пострадали два человека, сам водитель и его знакомый. Мужчины были доставлены в больницу, через некоторое время пассажир Ford Mondeo скончался от полученных травм.

В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

Недавно под Новосибирском иномарка залетела под грузовик. Пострадали два водителя, их экстренно госпитализировали.

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ДТПсмертельное ДТПсуд
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