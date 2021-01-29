Новосибирец пойдет под суд за смертельное ДТП со стоящим трамваем

Пьяный водитель пойдет под суд за смертельное ДТП в Новосибирске
В Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении водителя Ford Mondeo, которому предъявлено обвинение по
— Обвиняется в том, что на своем автомобиле, приближаясь к регулируемому перекрестку улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, нарушил Правила дорожного движения и совершил столкновение со стоящим транспортным средством — трамвайным вагоном, — рассказали корреспонденту НГС в Кировском районном суде.
Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя. ДТП произошло в апреле прошлого года — пострадали два человека, сам водитель и его знакомый. Мужчины были доставлены в больницу, через некоторое время пассажир Ford Mondeo скончался от полученных травм.
В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о назначении даты судебного заседания.
Недавно под Новосибирском иномарка залетела под грузовик. Пострадали два водителя, их экстренно госпитализировали.