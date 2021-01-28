Смертельное ДТП на новосибирской трассе: «Мазда» залетела под грузовик

Иномарка залетела под грузовик в Новосибирской области
В Новосибирской области столкнулись автомобиль «Мазда» и грузовик МАN. Как отметили в региональной ГИБДД, смертельное ДТП произошло на 381-м км автодороги К-17р в Карасукском районе.
— 41-летний водитель автомобиля «Мазда», следовавшего со стороны Карасука в сторону рабочего поселка Краснозерское, совершил столкновение с грузовым автомобилем МАN с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, — отметил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
После аварии на месте скончался водитель иномарки.
Прошлой ночью в Новосибирске молодой водитель во время снегопада врезался в столб — мужчину госпитализировали.