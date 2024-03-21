Испанская компания подала иски к новосибирским бизнесменам — чем они разозлили продавца игрушек

Компания-производитель игрушек АЙ-ЭМ-СИ ТОЙЗ (IMC. TOYS, SOCIEDAD ANONIMA, Барселона) подала три иска к новосибирским предпринимателям. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
Согласно картотеке суда, иски поданы к ИП Емельянов Владислав Вячеславович и к ИП Татарников Максим Дмитриевич. С них требуют по 30 тысяч рублей. Еще один иск подан к ООО «Издательство РИФ ПЛЮС-КНИГА» — с нее компания из Испании требует 1 тысячу рублей.
Иски связаны с требованием компенсаций за нарушение исключительных имущественных прав «на произведение изобразительных искусств». В материалах судов речь идет о куклах Cry Babies «Нала», «Леди», «Кони» и «Дотти». Даты судебных заседаний пока не назначены. Иски поданы в Арбитражный суд Новосибирской области 20 марта.
По данным сервиса «Руспрофайл», ИП Емельянов Владислав Вячеславович зарегистрирован в Новосибирске 2 августа 2022 года в Ленинском районе. Основным видом деятельности является «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».
ИП Татарников Максим Дмитриевич зарегистрировано 26 января 2022 года. По данным «Руспрофайл», компания является микропредприятием. Её основной деятельностью указана «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
Из данных базы «Руспрофайл» также следует, что ООО «Издательство РИФ ПЛЮС-Книга» зарегистрировано 5 июня 2006 года по адресу Красный проспект, 22, квартира 3. Директор — Козел Григорий Михайлович. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. В ней в 2022 году работал один сотрудник. Выручка компании по итогам 2022 года составил 3,1 миллион рублей, прибыль — 93 тысячи рублей. Организация также являлась поставщиком по 21 государственному контракту на 5,8 миллионов рублей.
Компания IMC TOYS, SOCIEDAD ANONIMA, зарегистрирована по адресу ул. Паре Ллаурадор, 172, Террасса, 08224 (Барселона), Испания, с идентификационным номером налогоплательщика A-08667370. Она имеет свои представительства в Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии и других государствах. Компания занимается производством и продажей игрушек, созданных по мотивам персонажей мультфильмов.
Ранее на индивидуальных предпринимателей из Новосибирской области подала иски японская телекомпания. Они незаконно использовали образ аниме-персонажа Наруто.