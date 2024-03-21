Испанская компания подала иски к новосибирским бизнесменам — чем они разозлили продавца игрушек

Компания-производитель игрушек АЙ-ЭМ-СИ ТОЙЗ (IMC. TOYS, SOCIEDAD ANONIMA, Барселона) подала три иска к новосибирским предпринимателям. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Согласно картотеке суда, иски поданы к ИП Емельянов Владислав Вячеславович и к ИП Татарников Максим Дмитриевич. С них требуют по 30 тысяч рублей. Еще один иск подан к ООО «Издательство РИФ ПЛЮС-КНИГА» — с нее компания из Испании требует 1 тысячу рублей.

