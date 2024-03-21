НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

1 м/c,

зап.

 752мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,95
EUR 100,36
Реклама

СРОЧНО

Что происходит на стройке четвертого моста — фото

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Похождения Кологривого
Дома, о которых все говорят
Скандалы министра Архипова
Доступное протезирование зубов
Бросила работу ради сыров
Необычная мастерская
Тонкости русского языка
НГС в Telegram
Бизнес эксклюзив

Испанская компания подала иски к новосибирским бизнесменам — чем они разозлили продавца игрушек

Компания подала три иска, сейчас они рассматриваются в суде

769
15 комментариев
Иски поданы 20 марта, дата их рассмотрения пока не назначена

Компания-производитель игрушек АЙ-ЭМ-СИ ТОЙЗ (IMC. TOYS, SOCIEDAD ANONIMA, Барселона) подала три иска к новосибирским предпринимателям. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Согласно картотеке суда, иски поданы к ИП Емельянов Владислав Вячеславович и к ИП Татарников Максим Дмитриевич. С них требуют по 30 тысяч рублей. Еще один иск подан к ООО «Издательство РИФ ПЛЮС-КНИГА» — с нее компания из Испании требует 1 тысячу рублей.

Иски связаны с требованием компенсаций за нарушение исключительных имущественных прав «на произведение изобразительных искусств». В материалах судов речь идет о куклах Cry Babies «Нала», «Леди», «Кони» и «Дотти». Даты судебных заседаний пока не назначены. Иски поданы в Арбитражный суд Новосибирской области 20 марта.

По данным сервиса «Руспрофайл», ИП Емельянов Владислав Вячеславович зарегистрирован в Новосибирске 2 августа 2022 года в Ленинском районе. Основным видом деятельности является «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

ИП Татарников Максим Дмитриевич зарегистрировано 26 января 2022 года. По данным «Руспрофайл», компания является микропредприятием. Её основной деятельностью указана «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Из данных базы «Руспрофайл» также следует, что ООО «Издательство РИФ ПЛЮС-Книга» зарегистрировано 5 июня 2006 года по адресу Красный проспект, 22, квартира 3. Директор — Козел Григорий Михайлович. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. В ней в 2022 году работал один сотрудник. Выручка компании по итогам 2022 года составил 3,1 миллион рублей, прибыль — 93 тысячи рублей. Организация также являлась поставщиком по 21 государственному контракту на 5,8 миллионов рублей.

Компания IMC TOYS, SOCIEDAD ANONIMA, зарегистрирована по адресу ул. Паре Ллаурадор, 172, Террасса, 08224 (Барселона), Испания, с идентификационным номером налогоплательщика A-08667370. Она имеет свои представительства в Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии и других государствах. Компания занимается производством и продажей игрушек, созданных по мотивам персонажей мультфильмов.

Ранее на индивидуальных предпринимателей из Новосибирской области подала иски японская телекомпания. Они незаконно использовали образ аниме-персонажа Наруто.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Арбитражный суд Новосибирской области Испания Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна, 46

Марат, 44

Станислав, 50

Владимир, 61

Светлана, 39

Василий, 59

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление