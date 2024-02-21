После конфликта на «Гастрокорте» владелица кафе пошла в полицию — дело возбуждать отказались

Владелица кафе на новосибирском «Гастрокорте» обратилась в полицию с заявлением на его руководство. Арендаторы заявили, что администрацию Центрального рынка без их согласия сняли из конрена вытяжной зонт, чтобы заменить его на новый.
Ранее директор Центрального рынка Алексей Виноградов заявил НГС, что арендаторы поставили на занятой ими площади дополнительную плиту, но не стали устанавливать вытяжку. При этом мощность вентиляции там рассчитана только на одну плиту. По словам руководителя, посетители замечали сильный запах. Рынок провел работы своими силами, нанял подрядчика, установившего вытяжной зонт. После этого заведению выставили счет на 24 тысячи рублей, по которому платить оно якобы отказалось.
Как утверждает Виноградов, речь идет о cлужбе доставки паназиатской кухни «Chef Кот» — там давать какие-либо комментарии НГС отказались. Подробнее почитать о конфликте можно в этом материале.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности о конфликте.
— В заявлении говорилось, что администрация торгового комплекса без ведома арендатора перенесла имущество в другое помещение. Полицейские установили: причиной этому стал долг по оплате аренды. Согласно договору между ними, руководство вправе самостоятельно освободить место, — говорится в ответе МВД.
Впоследствии, как подчеркивают в ведомстве, арендатору (название не указано) вернули все имущество. В возбуждении уголовного дела было отказано. Уточняется, что любая из сторон может обратиться в суд.
Прошлым летом сибирячка потеряла очки на Центральном рынке и поругалась с охраной — она оказалась в «черном списке» посетителей.