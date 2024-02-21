После конфликта на «Гастрокорте» владелица кафе пошла в полицию — дело возбуждать отказались

Ранее директор Центрального рынка Алексей Виноградов заявил НГС, что арендаторы поставили на занятой ими площади дополнительную плиту, но не стали устанавливать вытяжку. При этом мощность вентиляции там рассчитана только на одну плиту. По словам руководителя, посетители замечали сильный запах. Рынок провел работы своими силами, нанял подрядчика, установившего вытяжной зонт. После этого заведению выставили счет на 24 тысячи рублей, по которому платить оно якобы отказалось.