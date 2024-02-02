Компания новосибирского банкира Кима стала владельцем двух дочек Volkswagen в России

Компания банкира из Новосибирска Игоря Кима стала учредителем двух организаций, которые входят в Volkswagen Financial Services. Соответствующие данные появились на сайте «Контур.Фокус».
Речь идет о компаниях «Фольксваген Груп Финанц» и «Фольксваген Финансовые Услуги РУС». Учредителем организаций числится АО «ЦК».
По данным «Контур.Фокуса», АО «ЦК» образовали в Новосибирске, на 24 января 2022 года акционерами организации числятся на 100% принадлежащее Игорю Киму ООО «ДНК» и сам новосибирский банкир. На конец 2022 года выручка АО «ЦК» составила 18,7 миллиона, чистая прибыль — 45,5 миллиона рублей.
Указано, что сведения о новом учредителе организаций внесли в реестр в конце января. О том, что фирмы входят в Volkswagen Financial Services, сообщается на сайте одной из компаний.
— Volkswagen Financial Services представлена на российском рынке с 2007 года и включает в себя: ООО «Фольксваген Банк РУС», ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС», ООО «Фольксваген Груп Финанц». Компании являются представителями финансового подразделения международного подразделения Концерна Volkswagen (Volkswagen Financial Services AG) в России, в которых числится более чем 300 сотрудников в 3 регионах страны, — сказано на сайте организации.
О том, что компания банкира из Новосибирска Игоря Кима решила купить дочернюю русскую компанию немецкого концерна Volkswagen ООО «ФВФУ РУС», стало известно в феврале прошлого года.
Выпускник экономического факультета НГУ Игорь Ким начал свою предпринимательскую деятельность еще в первой половине 90-х — с торговли компьютерной и бытовой техникой. Первым его опытом на финансовом рынке стал «Русский народный банк», владельцем которого он стал уже в 1993 году.
Игорь Ким дважды входил в список самых богатых людей, по данным журнала Forbes Russia.