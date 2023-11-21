Составили два протокола: в Новосибирске проверили блошиные рынки — у торговцев отобрали товар

В мэрии также отметили, что на блошиных рядах рядом с перекрестком улиц Троллейной и Пархоменко у Ленинского рынка регулярно устраивают рейды, туда каждую неделю приезжают сотрудники районной администрации.



Новосибирцев, которые торгуют в запрещенных местах, предупреждают об ответственности. Если человек нарушает правила в первый раз, его штрафуют на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

