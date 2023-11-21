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СрочноУ торговцев на блошиных рынках забрали товар
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Составили два протокола: в Новосибирске проверили блошиные рынки — у торговцев отобрали товар

Рейды провели на выходных

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На блошиных рынках каждую неделю устраивают проверки

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Сотрудники мэрии Новосибирска провели рейды на блошиных рынках на перекрестке Троллейной и Пархоменко, а также на улице Ватутина. На выходных составили два протокола. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска 21 ноября.

— Два протокола с изъятиями товаров были составлены специалистами управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска во время рейда выходного дня на блошином рынке в Ленинском районе и на улице Ватутина, — сообщили в администрации.

В мэрии также отметили, что на блошиных рядах рядом с перекрестком улиц Троллейной и Пархоменко у Ленинского рынка регулярно устраивают рейды, туда каждую неделю приезжают сотрудники районной администрации.

Новосибирцев, которые торгуют в запрещенных местах, предупреждают об ответственности. Если человек нарушает правила в первый раз, его штрафуют на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

— С 2021 года сотрудники мэрии и администраций районов изымают товары у торговцев в запрещенных местах. В этом году вещи изымали 4 раза, — отметила начальник отдела торговли и услуг управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Евгения Чеславлева.

Сейчас, напомнили в мэрии, возле Ленинского рынка работают две согласованные ярмарки. Там больше 200 торговых мест. Большинство граждан перешли торговать туда. Во время рейдов специалисты осматривают и их, чтобы знать, какими товарами там торгуют.

Ранее НГС писал о том, как живет и чем торгуют на блошином рынке в Ленинском районе Новосибирска. Некоторые приходят туда ради общения. Читайте подробности в репортаже.

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Блошиный рынокТорговляЛенинский районПархоменкоТроллейнаяРейдМэрия
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