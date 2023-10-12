«Чижик» назвал дату: стало известно, когда в Сибири откроются магазины крупнейшей российской сети дискаунтеров

Крупнейшая розничная компания России X5 Retail Group объявила о сроках и количестве магазинов своей сети «Чижик», которые будут открыты в Сибири уже в октябре.
Календарь открытий новых точек появился на сайте самого «Чижика». Первые торговые точки сети заработают в Сибири 20 сентября сразу в нескольких городах: Новосибирске и Оби, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Томске, Ленинске-Кузнецком, а так же Оби. Всего в этот сеть планирует открыть 11 дискаунтеров, четыре из которых — в Новосибирске и области.
Первые новосибирские точки появятся на Александра Ерёмина, 18/6 (в Первомайском районе), Петухова, 12/1 (Затулинский жилмассив), Федосеева, 8 (ТЦ «Федосеевский») и Ломоносова, 38 (город Обь).
В оставшиеся 17 дней (последний магазин в календаре открывается
Первый магазин «Чижик» открылся в 2020 году. Сеть работает в формате мягкого дискаунтера, В ее магазинах можно купить не только продукты питания, но и непродовольственные товары. От сети «Пятерочка» (также принадлежит X5) отличается существенно меньшим ассортиментом и упором на товары под собственными брендами, которые не продаются в других сетях.
В Новосибирске и Новосибирской области уже работает несколько сетей дискаунтеров (или близких к ним форматов). Самый заметны игрок здесь красноярский «Сибторг» (35 магазинов среднего размера «Светофор» и 7 гипермаркетов «Маяк»). За пределами административных границ Новосибирска, в расположенных по соседству городах и населенных пунктах открыто шесть крупных дискаунтеров «Доброцен». Основной конкурент X5 — компания «Магнит» — открыла (в основном за пределами города) девять магазинов «Моя Цена», которые тоже позиционируются как дискаунтеры
Посмотреть, как выглядят магазины сети и какие там цены в Москве, можно в материале обозревателя НГС, который не только познакомился с самим «Чижиком», но и сравнил его с другими дискаунтерами, существующими в России.