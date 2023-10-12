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«Чижик» назвал дату: стало известно, когда в Сибири откроются магазины крупнейшей российской сети дискаунтеров

До конца месяца в Новосибирске и области заработают 14 торговых точек

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В октябре «Чижик» обещает открыть больше 30 магазинов в Сибири

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Крупнейшая розничная компания России X5 Retail Group объявила о сроках и количестве магазинов своей сети «Чижик», которые будут открыты в Сибири уже в октябре.

Календарь открытий новых точек появился на сайте самого «Чижика». Первые торговые точки сети заработают в Сибири 20 сентября сразу в нескольких городах: Новосибирске и Оби, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Томске, Ленинске-Кузнецком, а так же Оби. Всего в этот сеть планирует открыть 11 дискаунтеров, четыре из которых — в Новосибирске и области.

Первые новосибирские точки появятся на Александра Ерёмина, 18/6 (в Первомайском районе), Петухова, 12/1 (Затулинский жилмассив), Федосеева, 8 (ТЦ «Федосеевский») и Ломоносова, 38 (город Обь).

В торговом зале магазина в Москве

В торговом зале магазина в Москве

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В оставшиеся 17 дней (последний магазин в календаре открывается 27 октября) в Новосибирске и Новосибирской области (Бердск, Искитим, Колывань, Мошково и Коченёво) планируется открыть еще девять торговых точек. Еще 20 магазинов появится в других субъектах Федерации (Кемеровская область, Алтайский край и Томская область).

Первый магазин «Чижик» открылся в 2020 году. Сеть работает в формате мягкого дискаунтера, В ее магазинах можно купить не только продукты питания, но и непродовольственные товары. От сети «Пятерочка» (также принадлежит X5) отличается существенно меньшим ассортиментом и упором на товары под собственными брендами, которые не продаются в других сетях.

В Новосибирске и Новосибирской области уже работает несколько сетей дискаунтеров (или близких к ним форматов). Самый заметны игрок здесь красноярский «Сибторг» (35 магазинов среднего размера «Светофор» и 7 гипермаркетов «Маяк»). За пределами административных границ Новосибирска, в расположенных по соседству городах и населенных пунктах открыто шесть крупных дискаунтеров «Доброцен». Основной конкурент X5 — компания «Магнит» — открыла (в основном за пределами города) девять магазинов «Моя Цена», которые тоже позиционируются как дискаунтеры

Посмотреть, как выглядят магазины сети и какие там цены в Москве, можно в материале обозревателя НГС, который не только познакомился с самим «Чижиком», но и сравнил его с другими дискаунтерами, существующими в России.

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