Сплошная мистика. Что происходит в фирме, на которую подают в суд хозяева коттеджей

Нередко истории, опубликованные на НГС, получают свое продолжение. Кто-то из героев после статьи внезапно решает проблему, кому-то удается наказать виновных, другие находят единомышленников и помощников... Статья о новосибирской компании, где делают лестницы для коттеджей, и клиенты которой годами ждут оплаченных объектов, взбудоражила не просто читателей НГС. На почту автору статьи Илье Калинину пришли письма от бывших сотрудников компании, которые рассказали, что происходит в фирме, где изготавливают объекты стоимостью в миллионы рублей, а работникам месяцами не выплачивают зарплату.
«Обещаете, что будет лучше, а по факту — все хуже и хуже»
В начале сентября НГС рассказал про новосибирскую компанию «Амарш», руководят которой Светлана Кудинова, ее дочь Полина Наумкина и муж Станислав Хомлянский. Компания изготавливает внутридомовые лестницы стоимостью от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Салон долгие годы находился в ТВК «Большая Медведица», недавно съехал оттуда. Многие клиенты остались без своих заказов, хотя и внесли большую предоплату. Некоторые судятся, другие уже выиграли суды. Теперь в НГС обратились уже сотрудники компании, которые тоже посчитали себя обманутыми.
Денис Васильев работал начальником цеха по производству лестниц, который находится в Мочище. Цех принадлежал Светлане Кудиновой. У нее Васильев работал дважды: в 2019–2020 годах и в 2022 году.
Рассказывая о специфике работы у Кудиновой, мужчина вспоминает, что начальница часто штрафовала сотрудников за любые ошибки — даже незначительные. Но вот каких-нибудь премий, уверяет мужчина, например, за быстро и качественно выполненную работу, никто никогда не видел.
Сам Васильев решил уйти от Кудиновой после очередного штрафа из-за какого-то, как сам объясняет, незначительного повода. Вычет из зарплаты составил порядка 20 тысяч рублей.
— Это был первый раз, когда я от нее ушел… Зарплату тогда месяца четыре выбивал. Сумма была небольшая: где-то 40 тысяч рублей. <…> Я неофициально работал. Тогда существовало две фирмы: «Амарш» и «Марш Проект»: одна — эндээсная, другая — безэндэсная… Как мне выплатили долг? Просто настойчиво звонил и требовал деньги. Надоедал, короче, — рассмеялся мужчина.
В конце 2021 года Светлана Кудинова снова пригласила Васильева поработать у нее начальником цеха. Несмотря на негативный опыт расставания, он согласился, так как занимался совсем другой деятельностью, а хотелось работать в сфере, которую знал и любил давно.
— Она поплакалась, сказала, что у нее проблемы и что просит помочь. Одной, мол, тяжело, — вспоминает начальник цеха.
Второй раз войти в ту же реку Денису Васильеву надолго не удалось. Через год из компании решили уйти сразу несколько человек, и он в том числе. Впереди — Новый 2023 год, а долгов по зарплате перед рабочими накопилось за три-четыре месяца.
— У меня на конец 2022 года долг был за три с половиной месяца: порядка 150 тысяч рублей. Заезжал к ней (Кудиновой. — Прим. ред.), спрашивал: «Где деньги?» Она отвечала: «Денег нет, видишь, плохая ситуация. Будет мне хорошо, я с тобой рассчитаюсь». А когда? Я тоже, говорю, четыре месяца просидел без зарплаты и домой ни копейки не принес. Вы ж, говорю ей, обещаете, что будет лучше, а по факту все хуже и хуже, — описал попытку получить заработанное мужчина.
Свои 150 тысяч рублей Васильеву выбить так и не удалось.
«Заикнешься о трудоустройстве — здесь больше не работаешь»
Сергей Сердюков работал монтажником в одной из компаний Светланы Кудиновой с 2016 до начала 2017 года. Работы много: на объектах находился по шесть дней в неделю. Но официально, говорит, на работе оформлен не был.
— Она мне в первый день сказала: «Если заикнешься о трудоустройстве, то ты здесь больше не работаешь». Загрузка была полная. Почти каждый день работал. Один объект закончил, сразу на второй кидает. Тысяч под 70 получалось, могло и до 90 тысяч рублей в месяц выходить. Но зарплата зависала. На месяц-полтора. А если человек увольнялся, ему потом могли не выплатить ничего, бегать приходилось, — рассказывает Сердюков.
В какой-то момент ему это надоело. Говорит, у компании накопился перед ним долг в 90 тысяч рублей. Только из-за этого он в конце 2016 года согласился поехать в командировку в Якутию, потребовав погасить долг перед поездкой. От якутской командировки, кстати, многие тогда отказывались.
— Но Кудинова отдала мне из того долга только 70 тысяч. А двадцатку сказала, что вычла якобы за недоделанный объект. Но что значит недоделанный? Мне дали материал, я лестницу смонтировал, а две детали — заглушки на шурупы — она мне не додала. Я месяца четыре просил ее дать детали, но этого так и не случилось, — как-то устало возмущается Сергей Сердюков. — А потом она отправила на объект других монтажников, которые за «спасибо» поставили заглушки, а мне за это ползарплаты срезали… Такая же схема случалась с другими монтажниками: я тоже в свое время ставил за «спасибо» недостающие детальки на чужие объекты.
Якутский заказ оказался большим: надо было собирать лестницы сразу в два многоэтажных коттеджа. Только материала, уточняет монтажник, было на 2,5 миллиона рублей. Но тут случилась накладка: заказчику отправили не ту лестницу. В результате акты приемки работ оказались неподписанными, что начальница Сердюкова предъявила ему в качестве претензии. В итоге он не получил деньги за работу и компенсацию за потраченные в командировке собственные деньги. Сумма оказалась внушительной — 350 тысяч рублей, и Сердюков пошел в суд.
После нескольких заседаний суд отказал монтажнику в удовлетворении иска.
Весной 2022 года по заявлению Сергея Сердюкова о невыплаченных ему деньгах было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере). Судебные документы и уведомление о возбуждении уголовного дела есть в распоряжении НГС. Корреспондент НГС отправил запрос в полицию с просьбой уточнить, на какой стадии находится расследование.
«Деньги уходили не туда»
Конструктор Виталий Гладких работал у Кудиновой около 12 лет. Уволен был с другими работниками в начале 2023 года. Вместе с ним на предприятии столько же проработала и его супруга — шлифовщица Светлана Прохоренко.
— Пока я работал, первые лет пять было нормально, потом с зарплатой начались задержки. Я хоть и официально был оформлен, но расписывался за сумму значительно меньшую, чем фактически получал. Как я понимаю, это называется черно-белой работой. В определенный момент задолженность по зарплате превысила все нормальные объемы: месяца за два с половиной мне должны были. В ноябре 2022 года пришлось сказать: «Уважаемое руководство, пока вся задолженность мне не будет выплачена, никакие чертежи я отдавать не собираюсь». И ей (Кудиновой. — Прим. ред.) пришлось это сделать, поскольку цех бы встал, — описал свою ситуацию конструктор.
Другие работники, уволенные в начале 2023 года, среди них была и супруга Гладких, получить свои деньги, по словам мужчины, так и не смогли. Например, Светлане Прохоренко остались должны около 60 тысяч рублей, уволившемуся водителю — около 90 тысяч, а глухонемому столяру — около 180 тысяч. И это лишь часть тех, с кем распрощались. При этом, подчеркнул конструктор, в фирме продолжали брать заказы на изготовление лестниц, хотя работники были уволены.
В разговоре с журналистом Гладких подчеркнул, что в курсе многих вещей, происходивших в компании: все заработанные рабочими суммы — в зависимости от выполненного объема — начислял именно он. Сейчас Гладких помогает обманутым получить свои деньги через трудовую инспекцию.
— Я знаком с ней более десяти дет… Склад характера этого человека — повоевать. Обычно все спорные моменты заканчивались конфликтом, — рассуждает Виталий Гладких.
Размышляя над тем, почему стала возникать задолженность по зарплатам, и куда уходили деньги, мужчина предположил, что бизнес велся не эффективно.
— Изготовление лестниц — достаточно рентабельное производство. И в такой организации не существует денег на оплату труда работникам? Значит, деньги ушли в другое место. Но куда? Мы не покупали какое-то оборудование, мы не покупали станки, мы не расширялись, — перечисляет Виталий Гладких.
Мужчина добавил, что в фирме были распространены мистические ритуалы, которые должны были улучшить положение дел Кудиновой. Однажды, уверяет Виталий, хозяйка дала ему заговорённый камушек — якобы подбросить в коттедж заказчика, а в какой-то момент в цехе появилась большая магическая свеча, которая стоила таких же больших денег.
— Я смотрю на эту свечку, а это — моя месячная зарплата! А, да, собачки ещё всякие за 50 тысяч покупались, а потом в цех свозились. <…> Сердце у нее (у Кудиновой. — Прим ред.) доброе: видит щенка — надо забрать. Этот щенок неделю поживет у нее, а потом — в наш цех, — с легкой иронией описывает поведение начальницы конструктор.
— Когда она (Кудинова. — Прим. ред.) нас увольняла, то говорила, что устала. Что у нее опускаются руки, что ее всё это достало. Мол, она как цех продаст, возможно, и рассчитается. Но предыдущий хозяин, я точно знаю, продавал этот цех семь лет, — вступает в разговор супруга Гладких Светлана.
Подтверждающих документов о том, что деньги компании расходовались на не связанные с деятельностью вещи и личную жизнь хозяев герои публикации предоставить не смогли.
Корреспондент НГС попытался дозвониться до Светланы Кудиновой и ее близких, чтоб получить комментарии, но ни по одному из телефонов на звонки никто не ответил. Во время подготовки первой статьи Кудинова высказала недовольство по поводу интереса журналиста к ее бизнесу и пообещала разобраться, если будет написана «необоснованная статья».
В августе 2022 года НГС рассказал о новосибирцах, объединившихся против руководителя мебельной компании, которая не исполняет обязательства по договорам. Пятьдесят человек, частично или полностью оплатив производство и установку мебели, не получили обещанных кухонных гарнитуров.