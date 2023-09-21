Сплошная мистика. Что происходит в фирме, на которую подают в суд хозяева коттеджей

В какой-то момент ему это надоело. Говорит, у компании накопился перед ним долг в 90 тысяч рублей. Только из-за этого он в конце 2016 года согласился поехать в командировку в Якутию, потребовав погасить долг перед поездкой. От якутской командировки, кстати, многие тогда отказывались.



— Но Кудинова отдала мне из того долга только 70 тысяч. А двадцатку сказала, что вычла якобы за недоделанный объект. Но что значит недоделанный? Мне дали материал, я лестницу смонтировал, а две детали — заглушки на шурупы — она мне не додала. Я месяца четыре просил ее дать детали, но этого так и не случилось, — как-то устало возмущается Сергей Сердюков. — А потом она отправила на объект других монтажников, которые за «спасибо» поставили заглушки, а мне за это ползарплаты срезали… Такая же схема случалась с другими монтажниками: я тоже в свое время ставил за «спасибо» недостающие детальки на чужие объекты.

