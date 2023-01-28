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Истории

Из села — на «Олимп»: история сибирячки, которая собирала металлолом, торговала мёдом, а нашла себя в строительном бизнесе и астрологии

Олеся Клименкова занимается маркетингом, увлекается астрологией и воспитывает сына

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Олеся занимается бизнесом с 19 лет

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Родиться в деревне, собирать металлолом, чтобы заработать немного денег, с 13 лет торговать на барахолке, в 19 лет заняться бизнесом, а потом основать свою компанию. Звучит как сценарий фильма про историю успеха, но на самом деле это биография новосибирской бизнесвумен Олеси Клименковой. Она занималась маркетингом, а потом начала продавать сувениры из «Даров Алтая». Бизнес пришлось закрыть, но сейчас она вместе с мужем ведет новый — в собственной строительной фирме. Параллельно воспитывает двухлетнего сына, изучает астрологию и ведет трансформационные игры, на которых помогает людям понять себя и начать зарабатывать. Олеся встретилась с корреспондентом НГС и рассказала свою историю.

«Жила в бараках, на полу спали»

Сейчас Олесе 31 год

Сейчас Олесе 31 год

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Олеся Клименкова позиционирует себя как предпринимательница и маркетолог, но в первую очередь как ведущая трансформационных игр. Она родилась в селе Краснощеково в Алтайском крае, недалеко от Рубцовска.

— Лет в 4–5 я заработала первые деньги, — вспоминает Олеся. — Мы с братом ходили и собирали алюминий и медь, выкапывали, потом сдавали. Нормально зарабатывали, с учетом того, что мама даже брала деньги, чтобы купить что-то на стол. Мы жили в маленьком глиняном доме, и папа сам строил новый. Очень скромно жили.

По словам предпринимательницы, уже в детстве ей хотелось жить по-особенному. Родители часто заставляли ее готовить, что Олесе очень не нравилось:

— Я говорила, что буду зарабатывать столько денег, чтобы я не готовила: либо буду питаться в ресторанах, либо у меня будет помощница. Даже сейчас в нашей семье либо муж готовит, либо мы едим где-то в ресторане. Кажется, это был мой самый большой стимул.

На фото — офис компании, которая принадлежит Олесе и ее мужу Николаю

На фото — офис компании, которая принадлежит Олесе и ее мужу Николаю

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Своего отца женщина описывает как «очень строгого». Когда Олесе было 13 лет, он начал заниматься пчеловодством и отвозил дочь в Новосибирск, чтобы она продавала мед.

— Я работала на Чкаловском рынке, там еще книжные ярмарки проходили, стояла там с раскладным столиком. Жила у каких-то бабушек в съемных комнатах — папа меня оставлял, а сам уезжал в Краснощеково. А в один период на барахолке торговала, на трамвайном кольце, жила в бараках, на полу спали. Самое страшное было вечером ходить на барахолке. Надо было вечером через всю барахолку дойти до бараков, — вспоминает бизнесвумен.

Первый бизнес

Карьера Олеси началась в сетевом маркетинге

Карьера Олеси началась в сетевом маркетинге

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После школы Олеся училась в СГУПСе на специальности «юриспруденция», а в 19 лет начала работать в сетевом маркетинге — косметической компании DeSheli. Тогда же собирала отдел фирмы в Чебоксарах, который затем курировала в течение полутора лет.

— Всё было построено так, будто это наш мини-бизнес: мы можем сами набирать людей, руководить, от этого зависела зарплата. Потом много компаний открывала, занималась сетевым маркетингом, открывала филиалы в Перми, Белоруссии, — рассказала предпринимательница.

В «Олимпстрой групп» работает около полусотни сотрудников

В «Олимпстрой групп» работает около полусотни сотрудников

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Затем она прекратила работу со старыми партнерами и начала работать в маркетинге. Сначала — в рекламном агентстве, где со временем стала помощником директора. Затем — в частных медклиниках.

— Для меня примером послужили люди, с которыми я начинала свою деятельность в 19 лет. Ответственность, которая тогда взращивалась, послужила фундаментом, — поделилась предпринимательница. — Я считаю, что если человек хочет добиться результатов, то нужно найти работу, где он будет напрямую взаимодействовать с руководителем. Перенимать качества, взгляд на мир, мышление преуспевающего человека. Я считаю, учиться можно только у того, чья жизнь тебе нравится.

«Карма какая-то — мёдом торговать»

Николай старше Олеси на пять лет

Николай старше Олеси на пять лет

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Со своим будущим мужем Николаем Олеся познакомилась в 2018 году, он занимался строительством. Со слов Олеси, совладелец фирмы Николая не выполнил свои обязательства перед одним из заказчиков, а потом вышел из числа учредителей. Из-за этого в компании начались проблемы.

— Когда муж разошелся с партнером, были очень большие долги, больше 100 миллионов рублей. И совместной деятельностью с мужем, в том числе работой с мышлением, мы достаточно быстро закрыли долговые обязательства, — вспоминает Олеся.

Сейчас «Олимпстрой групп» занимается благотворительностью и поддерживает одну из детских команд по флорболу. Также фирма поддерживает детские центры и другие организации

Сейчас «Олимпстрой групп» занимается благотворительностью и поддерживает одну из детских команд по флорболу. Также фирма поддерживает детские центры и другие организации

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Супруги открыли фирму «Магия Алтая» и стали продавать мёд, кедровые орехи, варенье из шишек в наборах. Дизайн упаковки Олеся разработала сама, и в основном наборы закупали крупные новосибирские компании для корпоративных подарков.

— Карма какая-то — мёдом торговать. Это был очень успешный бизнес, но я его закрыла в мае: на розницу перестала работать, сейчас готовлю его на продажу. Бизнес был очень элитарный, чисто подарочный вариант, и я оказывала высокий сервис. Но поддерживать этот сервис с учетом того, что у меня много другой деятельности, мне стало достаточно сложно, — поделилась предпринимательница.

Параллельно с «Магией Алтая» Олеся с мужем открыли строительную фирму «Олимпстрой групп»: компания предоставляет услуги генподрядчика, занимается проектированием, монтажом и прочими этапами строительства и реконструкции зданий. Среди объектов компании — распределительный центр «Магнита», работы для «Леруа Мерлен», ремонт кровли в ТРЦ «Аура». Олеся занимается развитием компании и маркетингом, Николай — технической и строительной частью.

— У нас с мужем очень доверительные отношения, мы друг друга усиливаем. Тех качеств, которых не хватает у него, хватает у меня, и наоборот. Мы реально друг друга дополняем, — говорит Олеся.

«Деньги я умею зарабатывать, а польза?»

О своем предназначении Олеся задумалась во время декрета

О своем предназначении Олеся задумалась во время декрета

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Два года назад Олеся стала мамой. Для сына она выбрала необычное имя — Оскар: ей нравится его звучание, кроме того, оно интернациональное. После рождения сына Олеся увлеклась астрологией — это помогает ей лучше понять, как распределять свою энергию, объяснила она.

По словам женщины, во время декрета она сильно изменилась и начала задаваться вопросами о своем предназначении. Так в ее жизни появились трансформационные игры.

— Очень сильно углубилась в познание себя, своего предназначения. Когда люди переходят 30-летний рубеж, то начинают задумываться: окей, деньги я умею зарабатывать, а польза? Понятно, что рабочие места — это все предприниматели говорят. А реально как повлиять на судьбы других людей? — рассуждает Олеся. — Я стала задаваться такими вопросами, у меня была большая трансформация после родов. Я поменяла свое мышление. Сейчас изучаю астрологию и понимаю, что у меня это был определенный этап, моя самая глубинная трансформация произошла, и потому я начала изучать себя.

Так выглядят поля для трансформационных игр

Так выглядят поля для трансформационных игр

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Как объяснила Олеся, трансформационная игра напоминает «Монополию». Есть специальное поле, на которое человек бросает кубик и рассуждает на выпавшую тему, например «удача» или «успех». Задача ведущей — задавать наводящие вопросы, чтобы участник смог понять, какие внутренние блоки есть у игрока, как они могут мешать ему в улучшении своей жизни.

— Такое поле разрабатывают психологи и другие специалисты. Все эти игры защищены авторскими правами. Я прохожу обучение от создателя игры, получаю сертификат, что могу ее проводить, — и всё, — пояснила Олеся.

Игры используют не только бизнесмены, но и те, кто хочет определиться, чего хочет в жизни, сформировать свою цель

Игры используют не только бизнесмены, но и те, кто хочет определиться, чего хочет в жизни, сформировать свою цель

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Как говорит бизнесвумен, она не говорит людям, которые приходят к ней, что нужно делать, чтобы развить ту или иную сферу своей жизни: она старается помочь им лучше понять себя. Например, по ее словам, некоторые предприниматели подсознательно считают, что зарабатывать большие деньги — это опасно. Такой стереотип сложился из-за сложных 1990-х годов и может мешать увеличить свой доход.

— У меня, если рассматривать с разных точек зрения — кармической матрицы, астрологии, везде говорится о том, что я должна влиять на судьбы других людей, помогать им что-то осмыслить, повлиять на свою жизнь. Так как сейчас период игр дальше пошел, это самый легкий способ, как я могу помочь другому человеку, — считает Олеся.

«Это стереотип, что бизнесмен должен упахиваться»

Олеся планирует свой график заранее

Олеся планирует свой график заранее

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Олеся признается, что высыпаться у нее часто не получается. Несмотря на то что с рождением ребенка она стала больше делегировать свои обязанности ассистентам и сотрудникам, график остается довольно напряженным.

— На самом деле со сном большие проблемы два года, потому что сын не спит до сих пор, он по два–три раза за ночь просыпается. Это моральное напряжение я отрабатываю в играх. Сейчас, изучая астрологию, я знаю, куда направить энергию, которая может отражаться на жизни негативно. И игры для меня — такой выход. Здесь я проживаю эмоции. Мы иногда ревем здесь с некоторыми женщинами, потому что какие-то сложные ситуации поднимаются, и люди со мной этим делятся, — добавила Олеся.

В семье предпринимателей действует правило: никакой работы по выходным. Телефоны в субботу и воскресенье супруги стараются не брать и посвящают время домашним делам.

— На самом деле это стереотип, что бизнесмен должен упахиваться. Если выстраиваешь алгоритмы, доверяешь людям, находишь помощника, то очень много разгрузки идет. Предприниматель — это предприимчивый человек, который может организовать деятельность так, чтобы она работала без него. Я стараюсь направлять сотрудников, ставить задачи, брать контрольные точки. Я много чего делаю сама, но стараюсь от этого освобождать себя, — пояснила бизнесвумен.

Чтобы быть в ресурсе, по словам Олеси, нужно заниматься любимым делом

Чтобы быть в ресурсе, по словам Олеси, нужно заниматься любимым делом

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По своему опыту Олеся говорит, что для того, чтобы отдыхать, нужно три вещи. Первая — это планирование. Свой график она составляет заранее. Второе — передача задач помощникам, делегирование. Третье — отношение к своей работе:

— Когда человек занимается тем, что ему нравится, это приносит ему ресурс. На воплощение задуманного, если это идет от сердца, у человека появляются силы. Если сейчас я горю играми, я днем и ночью об этом думаю, готовлю стратегии, прописываю путь.

Олесе всё же удалось осуществить свою детскую мечту: сейчас ей не приходится готовить самой. То, что женщина «должна варить борщ», — стереотип, который не актуален в современном мире, считает предпринимательница.

— Муж нормально к этому относится. Раньше женщина стояла у плиты не потому, что хотела, а оттого, что выбора не было. Мы живем во время, когда человек может быть любым. Просто людям часто пинка не хватает, ручки, которая их проведет. Я такой же человек, как и все. Есть люди, которым страшно, они «в домик» сели и ничего не делают. А я просто действую — и всё. Это единственное отличие. Кто-то делает, а кто-то боится.

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