Из села — на «Олимп»: история сибирячки, которая собирала металлолом, торговала мёдом, а нашла себя в строительном бизнесе и астрологии

— Лет в 4–5 я заработала первые деньги, — вспоминает Олеся. — Мы с братом ходили и собирали алюминий и медь, выкапывали, потом сдавали. Нормально зарабатывали, с учетом того, что мама даже брала деньги, чтобы купить что-то на стол. Мы жили в маленьком глиняном доме, и папа сам строил новый. Очень скромно жили.

По словам предпринимательницы, уже в детстве ей хотелось жить по-особенному. Родители часто заставляли ее готовить, что Олесе очень не нравилось:

— Я говорила, что буду зарабатывать столько денег, чтобы я не готовила: либо буду питаться в ресторанах, либо у меня будет помощница. Даже сейчас в нашей семье либо муж готовит, либо мы едим где-то в ресторане. Кажется, это был мой самый большой стимул.

