Одного из экс-владельцев «Бахетле» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 173 миллиона рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Евгений Насоленко обвиняется в совершении преступления по
— По версии следствия, руководитель общества в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах. В период с 30.09.2016 по 01.06.2018 он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. За четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 173 миллиона рублей, — сказано в официальном сообщении прокуратуры НСО.
Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.
«Ритейл Центр» был оператором сети «Универсамов удачных покупок», основателями которой были Евгений и Виталий Насоленко. 5 июля 2019 года юридическое лицо признано банкротом, в отношении его открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Игорь Сухоруков.
Братья Насоленко были создателями и основными владельцами группы компаний «Новые торговые сети». Наибольшее развитие она получила как франчайзи сети «Пятерочка» (более 150 универсамов в Новосибирской области и Алтайском крае). Позже владелец бренда — столичная X5 Retail Group — отозвала лицензию на этот бренд, но «НТС» продолжали работать еще более 10 лет, сменили вывески «Пятерочек» на «Универсам удачных покупок» и запустили целый ряд собственных проектов («Лидер Экономии», «Правильное пиво», «Супермаркет Плюс»). Также братья Насоленко открыли два супермаркета «Бахетле», а затем на базе русской кухни создали проект «Добрянка». К последнему относились два супермаркета и несколько точек общепита. В прошлом году братья Насоленко обанкротились: сейчас «Добрянка» и «Бахетле» продолжают работать, но формально к ним никакого отношения не имеют. В процессе банкротства братьев открылась компания, которая стала преемницей ООО «Русская традиционная кухня», владеющего товарным знаком «Добрянка». Учредителем этой организации, согласно «Контур.Фокусу», является мать братьев — Любовь Насоленко. Сейчас компания находится на стадии «реорганизации в форме разделения».
В ноябре Арбитражный суд Новосибирской области отказал новосибирскому бизнесмену с многомиллионным долгом Виталию Насоленко в снятии временного запрета выезда за границу. Он в своем иске просил разрешить ему сопроводить больную мать на лечение в город Фрайбург, Германия.