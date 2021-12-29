Одного из экс-владельцев «Бахетле» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 173 миллиона рублей

Братья Насоленко были создателями и основными владельцами группы компаний «Новые торговые сети». Наибольшее развитие она получила как франчайзи сети «Пятерочка» (более 150 универсамов в Новосибирской области и Алтайском крае). Позже владелец бренда — столичная X5 Retail Group — отозвала лицензию на этот бренд, но «НТС» продолжали работать еще более 10 лет, сменили вывески «Пятерочек» на «Универсам удачных покупок» и запустили целый ряд собственных проектов («Лидер Экономии», «Правильное пиво», «Супермаркет Плюс»). Также братья Насоленко открыли два супермаркета «Бахетле», а затем на базе русской кухни создали проект «Добрянка». К последнему относились два супермаркета и несколько точек общепита. В прошлом году братья Насоленко обанкротились: сейчас «Добрянка» и «Бахетле» продолжают работать, но формально к ним никакого отношения не имеют. В процессе банкротства братьев открылась компания, которая стала преемницей ООО «Русская традиционная кухня», владеющего товарным знаком «Добрянка». Учредителем этой организации, согласно «Контур.Фокусу», является мать братьев — Любовь Насоленко. Сейчас компания находится на стадии «реорганизации в форме разделения».