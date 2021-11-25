Суд не пустил создателя «Добрянки» Виталия Насоленко в Германию сопровождать больную мать

Арбитражный суд Новосибирской области отказал новосибирскому бизнесмену с многомиллионным долгом Виталию Насоленко в снятии временного запрета выезда за границу. Он в своем иске просил разрешить ему сопроводить больную мать на лечение в город Фрайбург, Германия.
Согласно документам с сайта арбитража, Насоленко заявил, что все расходы на перелет, проживание и лечение его мать взяла на себя, предоставив суду квитанцию об оплате лечения в клинике. Свою платежеспособность сама Любовь Насоленко подтвердила документами о выплате ей как единственному учредителю ООО «Домашние традиции» дивидендов в размере миллиона рублей от 4 ноября 2021 года.
В письменном отзыве кредитор Насоленко ООО «РНГО» возражал против снятия временного ограничения права должника на выезд за границу. В качестве альтернативы «РНГО» предложил Любови Насоленко взять с собой кого-то из родственников или близких, не имеющих многомиллионной задолженности.
Суд решил, что из-за коронавирусных ограничений Виталий Насоленко может задержаться в Германии на неопределенный срок, что может «затруднить выявление активов в принадлежащих ему компаниях, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, документация о финансовой деятельности которых не представлена финансовому управляющему, а также может затруднить возможность дальнейшего выявления имущества, оспаривания сделок и выполнения иных мероприятий». В итоге арбитраж отказался снимать запрет на выезд за границу.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Насоленко вместе с братом-близнецом Евгением учредили компанию «Новые торговые сети» в 2006 году. Им принадлежит по 33% и 34% соответственно. Наибольшее развитие фирма получила как франчайзи сети «Пятерочка». Позже X5 Retail Group отозвала лицензию на бренд, но «НТС» продолжила работать под брендом «Универсам удачных покупок». Также братья работали в дорогом сегменте торговли — они открыли в Новосибирске супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка».
23 ноября 2019 года Виталий Насоленко признали банкротом, в его отношении введена процедура реализации имущества. Связаться с Виталием Насоленко по телефону, по которому ранее это сделать удавалось, с августа
Процедуру банкротства в отношении братьев-близнецов ввели из-за долгов в 430 миллионов рублей. Евгений и Виталий задолжали 414 миллионов. Один из кредиторов Насоленко ПАО «Банк Зенит» переуступил право имущественных требований ООО «РНГО».
Однако ПАО «Банк Зенит» и группу компаний «НТС» стали подозревать в аффилированности, так как должник ООО «Ритейл Центр» является дочерней компанией «НТС». Та же, в свою очередь, связана с самим банком. Подробности в расследовании НГС.