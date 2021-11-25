Суд не пустил создателя «Добрянки» Виталия Насоленко в Германию сопровождать больную мать

В письменном отзыве кредитор Насоленко ООО «РНГО» возражал против снятия временного ограничения права должника на выезд за границу. В качестве альтернативы «РНГО» предложил Любови Насоленко взять с собой кого-то из родственников или близких, не имеющих многомиллионной задолженности.



Суд решил, что из-за коронавирусных ограничений Виталий Насоленко может задержаться в Германии на неопределенный срок, что может «затруднить выявление активов в принадлежащих ему компаниях, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, документация о финансовой деятельности которых не представлена финансовому управляющему, а также может затруднить возможность дальнейшего выявления имущества, оспаривания сделок и выполнения иных мероприятий». В итоге арбитраж отказался снимать запрет на выезд за границу.



По данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Насоленко вместе с братом-близнецом Евгением учредили компанию «Новые торговые сети» в 2006 году. Им принадлежит по 33% и 34% соответственно. Наибольшее развитие фирма получила как франчайзи сети «Пятерочка». Позже X5 Retail Group отозвала лицензию на бренд, но «НТС» продолжила работать под брендом «Универсам удачных покупок». Также братья работали в дорогом сегменте торговли — они открыли в Новосибирске супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка».

