Новосибирский суд запретил создателю «Бахетле» выезд за границу

Арбитражный суд Новосибирской области запретил выезд за границу Виталию Насоленко, одному из основателей сети магазинов «Бахетле». Ранее его признали банкротом.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Насоленко вместе с братом Евгением учредили компанию «Новые торговые сети» в 2006 году. Им принадлежит по 33% и 34% соответственно. Наибольшее развитие фирма получила как франчайзи сети «Пятерочка». Позже X5 Retail Group отозвала лицензию на бренд, но «НТС» продолжила работать под брендом «Универсам удачных покупок». Также братья работали в дорогом сегменте торговли — они открыли супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка». В 2019 году близнецов Насоленко признали банкротами.
В определении суда говорится о том, что после признания Насоленко должником в 2019 году он выезжал в Израиль, Германию, Францию, Китай, Таиланд, Италию и на Мальдивы.
— Как следует из материалов дела, выезды за пределы Российской Федерации осуществлены после признания должника несостоятельным (банкротом). При этом выезд Насоленко В. М. за пределы Российской Федерации в рамках введенной в отношении должника процедуры банкротства сопряжен с необходимостью расходования денежных средств, что не соответствует целям процедуры банкротства гражданина и нарушает права кредиторов, — говорится в судебном документе.
Суд запретил выезд Виталию Насоленко за границу до тех пор, пока не будет вынесено определение по его делу о банкротстве либо прекращено производство по делу. Определение подлежит немедленному исполнению, но его можно обжаловать в течение десяти дней.
НГС не удалось связаться с бизнесменом, чтобы получить комментарий, он не отвечал по известному редакции телефону.
В этом году НГС изучил, как развивался бизнес братьев Насоленко, почему их признали банкротами и как суд разрешил им не возвращать долг в размере 6 млрд. Читайте об этом в нашем материале.