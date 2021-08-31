Новосибирский суд запретил создателю «Бахетле» выезд за границу

Арбитражный суд Новосибирской области запретил выезд за границу Виталию Насоленко, одному из основателей сети магазинов «Бахетле». Ранее его признали банкротом.



По данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Насоленко вместе с братом Евгением учредили компанию «Новые торговые сети» в 2006 году. Им принадлежит по 33% и 34% соответственно. Наибольшее развитие фирма получила как франчайзи сети «Пятерочка». Позже X5 Retail Group отозвала лицензию на бренд, но «НТС» продолжила работать под брендом «Универсам удачных покупок». Также братья работали в дорогом сегменте торговли — они открыли супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка». В 2019 году близнецов Насоленко признали банкротами.