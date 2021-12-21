Известная кондитерская закрывается в центре Новосибирска — у владельцев остался долг на миллион

Макороны покупали, но не с такой охотой. Выручка получилась больше, чем аренда, но прибыли не принесла. Денег на новые эксперименты уже не было, как и уверенности в гипотезе: «Встань хоть куда, всё сметут», на которую было брошено столько сил. В ТЦ гипотеза не сработала.

— Для того чтобы встать в торговом центре, место нужно прикармливать, развивать, инвестировать в него. У нас такой возможности уже не было, — говорит Михал.

Пандемия и переезд в Москву

По семейным обстоятельствам пара перебралась в Москву, работа велась удаленно. Началась пандемия, в заведениях выручки упали, а у «Миндаля», наоборот, выручка начала расти. Доставка макарон была налажена с самого начала развития проекта, что сыграло на руку его создателям: люди сидели дома, заказывали красивые сладости и таким образом радовали себя, пока всё вокруг было закрыто. Когда начались активные доставки, супруги поняли, что оставаться на Станционной нелогично и невыгодно с точки зрения логистики. Необходимость в таких объемах, как планировали для ТЦ, отпала, часть оборудования продали, и производство переехало обратно в «Руби» на прежние условия, что существенно облегчило работу доставки.

— В 2020 году мы развивали оптовое направление, вставали в кофейни, но при этом старались раскачать и розницу тоже, потому что она рентабельна, а опт — нет. Опт позволял нам содержать тот объем команды, который способен производить розницу. Мы наращивали ее через соцсети, сотрудничали с блогерами, прилагали максимум усилий, но всё равно работали около нуля и ничего не зарабатывали, оплачивали кредит из семейного бюджета, — рассказывает Михаил.



— Бар — не самая удобная точка для продажи десертов: нужно спуститься вниз, в дневное время бар не работает, уборщица моет пол, а клиенту нужно отыскать место, где выдают макароны. Вечером также неудобно в куртке пробираться между столиками, за которыми красиво одетые люди пьют вино, а тебе нужно забрать заказ, — говорят Дарина и Михаил. — Мы понимали, что мешаем основному производству, занимаем место и ничего не зарабатываем. Розница падает, мы больше не можем инвестировать в проект ни время, ни энергию, ни деньги из семейного бюджета. Мы приняли решение, что будем закрываться.