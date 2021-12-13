«Найдутся безответственные, которые примут»: как QR-коды скажутся на работе салонов красоты — мнения экспертов

Юлия Симбирева, руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края.



— Выручка снизилась. Думаю, на 15–20%, потому что салоны принимают постоянных клиентов в нарушение правил. Новых более тщательно отсматривают. Опять всколыхнулся рынок теневой экономики — маникюр, педикюр, стрижки стали делать на дому. Либо мастера приезжают к клиентам, либо люди находят салоны, где нет жесткой проверки.



Ажиотаж на проверку QR-кодов спал. Если бы в момент введения сразу проверяли бы салоны красоты, то все делали бы более пристально и тщательно. Сейчас такой истерии по этому поводу нет.



На моей практике пока ни одного штрафа не выписали. Был резонансный случай в прошлом году, когда салоны не работали. Свои же клиенты «сдали» мастеров, тогда штраф прилетел.



Многие бизнесмены, когда ввели этот вход по кодам, сказали, что лучше бы ввели локдаун. Потому что тогда можно было бы договариваться с арендаторами о снижении ставок по аренде. А так получается, что ситуация рабочая, а народу нет.

