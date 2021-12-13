«Найдутся безответственные, которые примут»: как QR-коды скажутся на работе салонов красоты — мнения экспертов

Сегодня, 13 декабря, правительство Новосибирской области анонсировало новые ограничения, связанные с коронавирусом. Предполагается, что с 20 декабря попасть в салоны красоты можно будет только тем, у кого есть QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тест об отсутствии ковида.
НГС поговорил с представителями индустрии из Новосибирска и Красноярска, где такие меры уже действуют. Рассказываем, как ограничения скажутся на отрасли, и смогут ли люди подготовиться к новогодним праздникам.
Юлия Симбирева, руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края.
— Выручка снизилась. Думаю, на 15–20%, потому что салоны принимают постоянных клиентов в нарушение правил. Новых более тщательно отсматривают. Опять всколыхнулся рынок теневой экономики — маникюр, педикюр, стрижки стали делать на дому. Либо мастера приезжают к клиентам, либо люди находят салоны, где нет жесткой проверки.
Ажиотаж на проверку QR-кодов спал. Если бы в момент введения сразу проверяли бы салоны красоты, то все делали бы более пристально и тщательно. Сейчас такой истерии по этому поводу нет.
На моей практике пока ни одного штрафа не выписали. Был резонансный случай в прошлом году, когда салоны не работали. Свои же клиенты «сдали» мастеров, тогда штраф прилетел.
Многие бизнесмены, когда ввели этот вход по кодам, сказали, что лучше бы ввели локдаун. Потому что тогда можно было бы договариваться с арендаторами о снижении ставок по аренде. А так получается, что ситуация рабочая, а народу нет.
Это усложнит подготовку к праздникам. Вряд ли люди пойдут прививаться, но это добавит проблем. И, возможно, это приведет к росту стоимости услуг. Сейчас тренд на натуральность, сложно сочиненные укладки не актуальны, можно и самостоятельно к новому году подготовиться. Кажется, сейчас к этому стали проще относиться.
Александр Долгов, собственник студий LaserLove и парикмахерских «Cтрижевский» в Новосибирске
— Я думаю, если штрафы будут выписывать не очень массово, то поток не сильно сократится. Люди будут знать, что не оштрафуют, и все равно пойдут стричься. Возможно, больше стрижек станут делать дома у мастеров. Дело в том, что с 15 декабря по 30 декабря самые нагруженные недели в году по beauty-процедурам, все расписано с утра до вечера. Люди вряд ли от этого откажутся.
Просто клиенты будут звонить и уточнять, примут ли без QR-кода, показывать какой-то липовый код. Давайте посмотрим 1 января — все будут подстриженные и накрашенные. Я это видел в прошлом году, когда все закрывалось весной. Мастера уходили домой, клиенты писали им в личку и приезжали.
Мастер всегда получает оплату сдельно. Он ждет сезона, чтобы заработать денег. И будет находить решения, чтобы подстричь клиента. Думаю, мастера ничего не потеряют. А самые ответственные салоны, которые все будут проверять, сильно просядут. Но, так как парикмахерских в Новосибирске около 2000, найдутся безответственные, которые просто примут клиента, да и все.
Юлия Ушакова, управляющая сетью салонов красоты «Шик».
— Если примут постановление о введении QR-кодов, безусловно, это негативно скажется на заполняемости салонов. Потому что в ноябре постановление ввели для организаций, где находится 100 человек и больше, но мы уже почувствовали эффект — снизилась посещаемость. Пока до населения дойдет, в каких местах нужно показывать коды, а в каких — нет, пройдет время. И мы на себе почувствовали это. И мы активно транслировали, что для посещения салона код не нужен. При этом в салонах максимально безопасно. У нас на всех точках стоят санитайзеры, мастера работают в масках. Если введут это постановление, то это, 100%, негативно скажется на посещаемости.
Самостоятельно они вряд ли смогут подготовиться. Возможно, это будут индивидуальные заказы. Например, вызвать визажиста в компанию и всех накрасить. Надо понимать, что в таких ситуациях надо оперативно ориентироваться.
С 12 ноября в Новосибирской области начали действовать ограничения в заведениях общепита. При этом сегодня, спустя месяц, власти предложили увеличить заполняемость кафе и ресторанов, а также отменить правила по расстановке столов.