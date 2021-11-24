Суд исключил двух бизнесменов из числа акционеров одной из самых успешных новосибирских компаний

Новосибирский арбитражный суд исключил Андрея Кудряшова и Алексея Французова из состава акционеров АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн». Кудряшов и Французов совместно владеют примерно 75 процентами акций компании. Копия судебного решения имеется в распоряжении НГС.



Прокомментировала судебный процесс НГС Наталья Лебедева — истец по этому делу и владелец 25 процентов акций компании.

