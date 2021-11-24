Суд исключил двух бизнесменов из числа акционеров одной из самых успешных новосибирских компаний

Новосибирский арбитражный суд исключил Андрея Кудряшова и Алексея Французова из состава акционеров АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн». Кудряшов и Французов совместно владеют примерно
Прокомментировала судебный процесс НГС Наталья Лебедева — истец по этому делу и владелец
— Это решение стало единственно возможным методом разрешения корпоративного конфликта, продолжающегося более
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около
Наталья Лебедева сообщила, что в ближайшее время планирует провести встречу с работниками «Ангиолайна», чтобы лично представить трудовому коллективу планы по дальнейшему развитию компании.
— Для компании это новый этап развития: возобновление роста доли рынка, совершенствование дистрибуции, возможность для сотрудников реализации профессиональных амбиций и участия в финансовом успехе компании. Планирую принять личное участие во встрече с трудовым коллективом, — пояснила Лебедева.
Суд также отказал Кудряшову и Французову во встречном иске об исключении из числа акционеров самой Лебедевой.
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в суде Западно-Сибирского округа в Тюмени. Андрей Кудряшов уточнил корреспонденту НГС, что будет подавать апелляцию, но от каких-то дополнительных комментариев отказался. Алексей Французов на телефонные звонки журналиста и записанное на автоответчик сообщение не ответил.
В конце сентября 2021 года НГС рассказал, что суд наложил арест на активы новосибирской компании, чтобы обеспечить их сохранность в рамках суда, прошедшего в конце 2020 года.
В марте 2021 года НГС рассказал еще об одном суде, который акционер АО «Ангиолайн» Наталья Лебедева выиграла у Сибирского главного управления Центробанка России. Центробанк отказался что-либо уточнять НГС по данному судебному решению, пояснив, что «Сибирское ГУ Банка России не комментирует дела, рассматриваемые в судебных инстанциях, стороной которых является».
В октябре 2019 года НГС рассказал о судах, где Лебедева боролась за остановку процесса ликвидации компании и возврат своего пакета акций, который был уменьшен почти в три раза в результате действий двух других акционеров. В конце июня Тюменский кассационный суд поставил окончательную точку в деле о восстановлении