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Суд исключил двух бизнесменов из числа акционеров одной из самых успешных новосибирских компаний

Этой компанией ее владельцы хвалились перед Путиным, а потом продали китайцам

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Борьба за новосибирскую компанию «Ангиолайн» длится уже более трех лет

Борьба за новосибирскую компанию «Ангиолайн» длится уже более трех лет

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Новосибирский арбитражный суд исключил Андрея Кудряшова и Алексея Французова из состава акционеров АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн». Кудряшов и Французов совместно владеют примерно 75 процентами акций компании. Копия судебного решения имеется в распоряжении НГС.

Прокомментировала судебный процесс НГС Наталья Лебедева — истец по этому делу и владелец 25 процентов акций компании.

— Это решение стало единственно возможным методом разрешения корпоративного конфликта, продолжающегося более 3 лет. Причиной конфликта стали действия Кудряшова и Французова, направленные на уменьшение моей доли в компании, отстранение от принятия решений, вывод фактически всех производственных активов, продажу принадлежащих им акций подконтрольной китайской компании. Всё было оспорено в судах и утверждено в кассации. Главное следствие (это очень хорошая новость для всего инвестиционного сообщества) — миноритарный акционер может отстоять свои права в России, — рассказала Наталья Лебедева.

Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. По оценкам экспертов, полная стоимость компании «Ангиолайн» составляет от 4 до 6 миллиардов рублей.

Наталья Лебедева сообщила, что в ближайшее время планирует провести встречу с работниками «Ангиолайна», чтобы лично представить трудовому коллективу планы по дальнейшему развитию компании.

— Для компании это новый этап развития: возобновление роста доли рынка, совершенствование дистрибуции, возможность для сотрудников реализации профессиональных амбиций и участия в финансовом успехе компании. Планирую принять личное участие во встрече с трудовым коллективом, — пояснила Лебедева.

Суд также отказал Кудряшову и Французову во встречном иске об исключении из числа акционеров самой Лебедевой.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в суде Западно-Сибирского округа в Тюмени. Андрей Кудряшов уточнил корреспонденту НГС, что будет подавать апелляцию, но от каких-то дополнительных комментариев отказался. Алексей Французов на телефонные звонки журналиста и записанное на автоответчик сообщение не ответил.

В конце сентября 2021 года НГС рассказал, что суд наложил арест на активы новосибирской компании, чтобы обеспечить их сохранность в рамках суда, прошедшего в конце 2020 года.

В марте 2021 года НГС рассказал еще об одном суде, который акционер АО «Ангиолайн» Наталья Лебедева выиграла у Сибирского главного управления Центробанка России. Центробанк отказался что-либо уточнять НГС по данному судебному решению, пояснив, что «Сибирское ГУ Банка России не комментирует дела, рассматриваемые в судебных инстанциях, стороной которых является».

В октябре 2019 года НГС рассказал о судах, где Лебедева боролась за остановку процесса ликвидации компании и возврат своего пакета акций, который был уменьшен почти в три раза в результате действий двух других акционеров. В конце июня Тюменский кассационный суд поставил окончательную точку в деле о восстановлении 25%-го пакета акций Натальи Лебедевой, который в результате дополнительной эмиссии уменьшился почти в три раза. Суд признал допэмиссию незаконной и восстановил долю Лебедевой в акционерном обществе в прежнем размере. В марте 2018 года НГС рассказывал историю создания компании «Ангиолайн».

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акционеры«Ангиолайн»арбитражный суд
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