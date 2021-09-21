Суд арестовал активы новосибирской компании, стоимость которой оценивали в несколько миллиардов

— Они сначала из АО «Ангиолайн» вывели ООО «Ангиолайн», за которое я долго боролась. А когда мне ООО «Ангиолайн» вернулся, оказалось, что и в нем уже ничего нет. И из него уже вывели. И уже четыре раза за последние два года вывели: сначала это был «Латрек», потом это был «Эврон», потом это был «Ангиолайн Ресеч». И вот четвертое место за два года — «Р-Васкуляр». Вот суд и остановил возможность дальнейшего продолжения этой цепочки, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Лебедева.

В октябре 2019 года НГС рассказал о другом решении Арбитражного суда, который признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн» и тем самым остановил ликвидацию компании.

