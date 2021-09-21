Суд арестовал активы новосибирской компании, стоимость которой оценивали в несколько миллиардов

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на активы компании АО «Ангиолайн» — недвижимость в технопарке Кольцова, земельные участки, товарные знаки и технологию.
Арест необходим для того, чтобы выполнить решение суда, которое было вынесено в конце 2020 года. Тогда было постановлено вернуть эти активы и 100% доли ООО «Ангиолайн» в АО «Ангиолайн».
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. По оценкам экспертов, полная стоимость компании «Ангиолайн» составляет от 4 до 6 миллиардов рублей.
Арест сделан в рамках длительного разбирательства, которое идет между владельцем 25% акций акционерного общества Натальей Лебедевой и другими акционерами — Андреем Кузнецовым и Алексеем Французовым, а также бывшим членом совета директоров Биотехнопарка в Кольцово Андреем Артамоновым. Копия полного судебного решения находится в распоряжении редакции НГС.
— За два года компания, которая занимает около 20% российского рынка, четыре раза поменяла собственника. Наверное, это может сказаться и на качестве изделий… А это же изделия самого высокого класса риска. Поэтому прекращение возможности выводить активы — перебрасывать их с одного места на другое — для всех инвесторов является хорошей новостью. Суд же не принял сейчас решения в пользу кого-то, он просто сказал, что надо всё остановить с точки зрения собственности. Это не мешает производству, всё сохраняется, компания работает, развивается, — подчеркнула Наталья Лебедева.
Лебедева уточнила, что ни у кого ничего не изъяли, а просто запретили выводить активы из новосибирской компании, которая в какой-то момент обросла несколькими юридическими лицами: одно из которых — в Краснодаре, другое в Приморье. Это ограничение, пояснила акционер, действует до решения суда по возврату активов в АО «Ангиолайн».
— Они сначала из АО «Ангиолайн» вывели ООО «Ангиолайн», за которое я долго боролась. А когда мне ООО «Ангиолайн» вернулся, оказалось, что и в нем уже ничего нет. И из него уже вывели. И уже четыре раза за последние два года вывели: сначала это был «Латрек», потом это был «Эврон», потом это был «Ангиолайн Ресеч». И вот четвертое место за два года — «Р-Васкуляр». Вот суд и остановил возможность дальнейшего продолжения этой цепочки, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Лебедева.
В октябре 2019 года НГС рассказал о другом решении Арбитражного суда, который признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн» и тем самым остановил ликвидацию компании.