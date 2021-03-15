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Акционер успешной новосибирской компании отсудила 170 тысяч у Центробанка

Наталья Лебедева получит деньги от ЦБ за судебные издержки

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Суд обязал сибирское отделение Центробанка выплатить акционеру «Ангиолайна» Наталье Лебедевой <nobr class="_">170 тысяч</nobr> рублей

Суд обязал сибирское отделение Центробанка выплатить акционеру «Ангиолайна» Наталье Лебедевой 170 тысяч рублей

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Совладелица успешной новосибирской компании Наталья Лебедева отсудила 170 тысяч у Сибирского главного управления Центробанка России. Эти деньги женщина потратила на судебные процессы, в которых доказывала, что одобрение банком дополнительной эмиссии (перевыпуска) акций «Ангиолайна» нанесло ей серьезный ущерб: доля акционера уменьшилась с 25% до 9%.

В декабре 2020 года Лебедева отсудила свою долю обратно, а сейчас прошла все суды по взысканию издержек с Сибирского отделения Центробанка. Окончательное решение вынес Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. Копия решения имеется в распоряжении редакции НГС.

— На протяжении всего судебного периода, начиная с первой инстанции, я говорила сибирскому отделению Центробанка, если они откажутся от обжалования решения, то я на них не выставляю расходы. И они каждый раз мне отказывали, иногда в грубой форме: типа, мы еще посмотрим, кто выиграет. Для меня это важный момент. И они дошли до Верховного суда… Они не то что были активны, они были упорны и настойчивы в отстаивании интересов моих оппонентов, — сообщила Наталья Лебедева.

Лебедева уточнила корреспонденту НГС, что сумма ее расходов, связанных с судебными делами, гораздо выше 170 тысяч рублей и составила более миллиона рублей.

— Я несколько раз приезжала в Новосибирск, останавливалась в отеле, адвокаты стоили немало. Но у нас такая судебная система: они так считают, что одно заседание — 15 тысяч рублей. Понятно, что за 15 тысяч рублей ни один адвокат, а тем более два, как у меня, не пойдут на заседание. И еще: у меня по ходу процесса поменялась команда адвокатов и часть транспортных расходов была утрачена, — пояснила Лебедева.

НГС отправил запрос в ЦБ по ситуации.

В ближайшее время должно быть вынесено другое судебное решение — по оспариванию продажи «Ангиолайна» китайской компании, которая уже успела 17 декабря 2020 года выпустить очередную дополнительную эмиссию акций на 200 миллионов рублей, что опять уменьшает долю Лебедевой в компании.

— Я даже не знала об этом собрании акционеров… Надеюсь, что мы оспорим сделку по продаже Кудряшовым и Французовым [«Ангиолайна» китайцам], и уйдет вся эта китайская сделка, — подчеркнула Лебедева.

Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. На выставке «Технопром-2018» компанию «Ангиолайн» с гордостью демонстрировали Владимиру Путину. В 2018 году эксперты оценивали стоимость компании в размере от 4 до 6 миллиардов рублей. В 2019 году прибыль компании составила 900 миллионов рублей.

В октябре 2019 года НГС рассказал о судах, где Лебедева боролась за остановку процесса ликвидации компании и возврат своего пакета акций, который был уменьшен почти в три раза в результате действий двух других акционеров. В конце июня Тюменский кассационный суд поставил окончательную точку в деле о восстановлении 25% пакета акций Натальи Лебедевой, который в результате дополнительной эмиссии уменьшился почти в три раза. Суд признал допэмиссию незаконной и восстановил долю Лебедевой в акционерном обществе в прежнем размере. В марте 2018 года НГС рассказывал историю создания компании «Ангиолайн».

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Центробанксуд«Ангиолайн»
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