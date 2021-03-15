Акционер успешной новосибирской компании отсудила 170 тысяч у Центробанка

— На протяжении всего судебного периода, начиная с первой инстанции, я говорила сибирскому отделению Центробанка, если они откажутся от обжалования решения, то я на них не выставляю расходы. И они каждый раз мне отказывали, иногда в грубой форме: типа, мы еще посмотрим, кто выиграет. Для меня это важный момент. И они дошли до Верховного суда… Они не то что были активны, они были упорны и настойчивы в отстаивании интересов моих оппонентов, — сообщила Наталья Лебедева.

Лебедева уточнила корреспонденту НГС, что сумма ее расходов, связанных с судебными делами, гораздо выше 170 тысяч рублей и составила более миллиона рублей.

