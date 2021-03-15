Акционер успешной новосибирской компании отсудила 170 тысяч у Центробанка

Совладелица успешной новосибирской компании Наталья Лебедева отсудила
В декабре 2020 года Лебедева отсудила свою долю обратно, а сейчас прошла все суды по взысканию издержек с Сибирского отделения Центробанка. Окончательное решение вынес Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. Копия решения имеется в распоряжении редакции НГС.
— На протяжении всего судебного периода, начиная с первой инстанции, я говорила сибирскому отделению Центробанка, если они откажутся от обжалования решения, то я на них не выставляю расходы. И они каждый раз мне отказывали, иногда в грубой форме: типа, мы еще посмотрим, кто выиграет. Для меня это важный момент. И они дошли до Верховного суда… Они не то что были активны, они были упорны и настойчивы в отстаивании интересов моих оппонентов, — сообщила Наталья Лебедева.
Лебедева уточнила корреспонденту НГС, что сумма ее расходов, связанных с судебными делами, гораздо выше
— Я несколько раз приезжала в Новосибирск, останавливалась в отеле, адвокаты стоили немало. Но у нас такая судебная система: они так считают, что одно заседание —
НГС отправил запрос в ЦБ по ситуации.
В ближайшее время должно быть вынесено другое судебное решение — по оспариванию продажи «Ангиолайна» китайской компании, которая уже успела
— Я даже не знала об этом собрании акционеров… Надеюсь, что мы оспорим сделку по продаже Кудряшовым и Французовым [«Ангиолайна» китайцам], и уйдет вся эта китайская сделка, — подчеркнула Лебедева.
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в
В октябре 2019 года НГС рассказал о судах, где Лебедева боролась за остановку процесса ликвидации компании и возврат своего пакета акций, который был уменьшен почти в три раза в результате действий двух других акционеров. В конце июня Тюменский кассационный суд поставил окончательную точку в деле о восстановлении