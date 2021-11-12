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Торговые центры Новосибирска закрыли фуд-корты — как это выглядит

Теперь в большинстве случаев еду можно купить только на вынос

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Присесть на четвертом этаже «Сан Сити» теперь можно только у пункта вакцинации

Присесть на четвертом этаже «Сан Сити» теперь можно только у пункта вакцинации

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В Новосибирске торговые центры решили отказаться от фуд-кортов

В большинстве торговых центров Новосибирска фактически закрылись фуд-корты. Там убраны столы, купить блюда можно только на вынос. Это решение руководства торговых комплексов приняли самостоятельно, подобных требований со стороны властей не было.

Первым ТРЦ, который прекратил работу фуд-корта в обычном режиме, стал «Сибирский молл» — стулья и столы там исчезли еще вчера, 11 ноября. Точки общепита функционировали, но торговали только в режиме «на вынос».

Так сейчас выглядит фуд-корт в ТРЦ «Сан Сити»

Так сейчас выглядит фуд-корт в ТРЦ «Сан Сити»

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Сегодня к «Сибирскому моллу» присоединились и другие ТРЦ. В «Ауре» НГС сообщили, что с зоны фуд-корта убраны столы и стулья, но сами заведения продолжают работать. В точках фуд-корта без собственных посадочных мест торговля ведется только в формате «с собой». В отдельные заведения с залом будут пускать только после проверки QR-кода, сообщили в администрации «Ауры»

В том, что в «Галерее Новосибирск» и «Сан Сити» стулья и столы убраны, корреспондент НГС убедился самостоятельно. В «Галерее» даже пошли чуть дальше, затянув пространство фуд-корта запрещающей лентой. Как пояснили сотрудники ТРЦ, это сделано, чтобы купившие блюда на вынос не пытались употребить их стоя на месте.

В «Сан Сити» столы просто убраны, а стулья сохранились только рядом с пунктом вакцинации, который расположен здесь же, на четвертом этаже.

Единственный крупный ТЦ, где решили сохранить фуд-корт, — это «МЕГА». Как сообщили в пресс-службе «МЕГИ», зона фуд-корта здесь огорожена, и для прохода на ее территорию нужно предъявить QR-код, так же, как в любом отдельном заведении. Такое же правило действует и для ресторана «ИКЕА».

Фуд-корт в «Галерее Новосибирск»

Фуд-корт в «Галерее Новосибирск»

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Это решение администрация ТРЦ приняла самостоятельно, требований закрыть фуд-корты со стороны городских властей (как это было весной 2020 года) на этот раз пока не прозвучало.

Кафе в «Галерее» на фуд-корте с собственными посадочными местами продолжили работу, но теперь здесь требуют предъявить QR-код

Кафе в «Галерее» на фуд-корте с собственными посадочными местами продолжили работу, но теперь здесь требуют предъявить QR-код

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СЮЖЕТ

Все про QR-коды

Речь идет, прежде всего, об отсутствии QR-кодов, предъявление которых с 12 ноября обязаны требовать все заведения общепита. Как объясняют арендаторам свое решение в администрациях ТЦ, закрытие фуд-кортов объясняется опасением попасть под санкции контролирующих органов. И если в отдельном ресторане или кафе за нарушения накажут само заведение, то, поймав посетителей без QR-кодов на фуд-корте, проверяющие, скорее всего, не будут разбираться, в какой именно точке им приобретены блюда.

Если без посещения фуд-кортов вполне можно прожить, то пропустить новогодний корпоратив по причине отсутствия сертификата о вакцинации, будет обидно. С тем, что потребуется для того, чтобы принять участие в празднике, разбиралась корреспондент НГС Александра Бруня.

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QR-кодфуд-корт
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