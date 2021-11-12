Торговые центры Новосибирска закрыли фуд-корты — как это выглядит

В большинстве торговых центров Новосибирска фактически закрылись фуд-корты. Там убраны столы, купить блюда можно только на вынос. Это решение руководства торговых комплексов приняли самостоятельно, подобных требований со стороны властей не было.



Первым ТРЦ, который прекратил работу фуд-корта в обычном режиме, стал «Сибирский молл» — стулья и столы там исчезли еще вчера, 11 ноября. Точки общепита функционировали, но торговали только в режиме «на вынос».