В «Сибирском молле» с фуд-корта убрали столы и стулья — заведения будут работать только на вынос

«Сибирский молл» избавился от фуд-корта перед новыми ковидными ограничениями
В торгово-развлекательном центре «Сибирский молл» фуд-корт начал работать только в режиме торговли на вынос. Это сделано по собственной инициативе администрации комплекса.
Как сообщили в администрации ТРЦ «Сибирский молл», с сегодняшнего дня в зоне фуд-корта убраны столы и стулья. Заведения продолжают работать, однако торговля ведется только в режиме «на вынос». Решение об этом принимали в самом «Сибирском молле». Административных ограничений такого рода местные власти пока не принимали.
Как сообщил один из арендаторов «Сибирского молла», администрация этого ТРЦ объяснила свое решение тем, что хотят в принципе избежать возможных претензий контролирующих органов. Поскольку в случае, если проверяющие обнаружат на фуд-корте посетителей без QR-кодов, наказан будет сам ТРЦ.
По информации источника НГС, завтра, 12 ноября (день, с которого начинается действие новых ограничений, когда в общепите начнут требовать QR-коды), аналогичные меры планируют предпринять также в некоторых других торговых центрах.
Любопытно, что для посещения самих ТРЦ наличие QR-кода пока не требуется. Новосибирские чиновники объяснили, почему это так.