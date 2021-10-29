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Natura Siberica после двухмесячного простоя возобновляет продажи в России

Вдова основателя компании считает новую продукцию компании контрафактной

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Магазины Natura Siberica не работают в Новосибирске с сентября

Магазины Natura Siberica не работают в Новосибирске с сентября

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Косметическая компания Natura Siberica возобновит продажи в российских магазинах. Об этом сообщил The Bell. Производитель вернул права на использование товарных знаков в России.

— Мы начали поставки продукции под марками Natura Siberica и другими нашими марками нашим дистрибуторам и другим заказчикам и партнерам. Это стало возможным благодаря тому, что в эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий — Маарио Лаас, — цитировал «РИА Новости» сообщение Natura Siberica.

В компании отметили, что все решения теперь будут приниматься только по согласию двух участников правления компании.

При этом бывшая жена основателя бренда Ирина Трубникова считает, что возобновление продаж «является грубым нарушением патентного права».

— Масштаб нарушения позволяет правоохранителям возбудить несколько уголовных дел – от злоупотребления полномочиями до выпуска контрафактной продукции, — заявила она.

Вечером 27 октября в аккаунте Instagram Natura Siberica, подконтрольном Ирине Трубниковой, появился пост, в котором указано, что возобновление поставок по распоряжению гендиректора групп компаний Natura Siberica Дмитрия Ганзера нарушает закон.

По данным сервиса «Контур.Фокус», основатель ООО «Натура Сиберика» Андрей Трубников, который скончался в январе 2021 года, и его супруга Ирина Трубникова зарегистрировали в Новосибирске ООО «Сибирский Вертолет». По данным на 4 августа, генеральный директор фирмы — Дмитрий Ганзер. Он же возглавляет ООО «Натура Сиберика».

Магазины Natura Siberica в России, в том числе, в Новосибирске, были вынуждены закрыться в сентябре.

Корпоративный конфликт в компании начался после смерти её основателя Андрея Трубникова, который не оставил завещания. На наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica.

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конфликтнаследство
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