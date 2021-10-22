«Падение выручки до 39% в первый день». Владельцы спортцентров заявили о потерях в их бизнесе после новости о QR-кодах

Новосибирские спортивные центры и фитнес-клубы фиксируют отток клиентов и падение выручки после сообщения о введении QR-кодов. Несмотря на то, что мера предназначена для заведений, вмещающих не менее 500 человек, финансовые потери ощущают и небольшие фитнес-залы.



— В первый день, когда объявили о введении QR-кодов, в тех клубах, которые работают по жесткому бизнес-плану и планируют выручку на каждый день, а не на месяц, было падение выручки до 39%. И такая тенденция, к сожалению, сохраняется. И учитывая, что полтора года назад нас закрывали во время локдауна на пике сезона, не дав нам заработать финансовую подушку на лето, сейчас происходит всё то же самое, но через три цикла. Сейчас у нас идет высокий сезон, и да, мы очень жестко просаживаемся, — сообщила директор по развитию Fitnessplex Grand Arena Екатерина Панфёрова.

