«Падение выручки до 39% в первый день». Владельцы спортцентров заявили о потерях в их бизнесе после новости о QR-кодах

В Новосибирске фитнес-центры заявили о потерях денег после новостей о QR-кодах
Новосибирские спортивные центры и фитнес-клубы фиксируют отток клиентов и падение выручки после сообщения о введении QR-кодов. Несмотря на то, что мера предназначена для заведений, вмещающих не менее 500 человек, финансовые потери ощущают и небольшие фитнес-залы.
— В первый день, когда объявили о введении QR-кодов, в тех клубах, которые работают по жесткому бизнес-плану и планируют выручку на каждый день, а не на месяц, было падение выручки до 39%. И такая тенденция, к сожалению, сохраняется. И учитывая, что полтора года назад нас закрывали во время локдауна на пике сезона, не дав нам заработать финансовую подушку на лето, сейчас происходит всё то же самое, но через три цикла. Сейчас у нас идет высокий сезон, и да, мы очень жестко просаживаемся, — сообщила директор по развитию Fitnessplex Grand Arena Екатерина Панфёрова.
По ее словам, она и ее коллеги опасаются, что фитнес-центры не смогут заработать перед январем — месяцем, в котором традиционно идут финансовые потери. При этом, добавила она, в Новосибирске насчитывается буквально несколько спортзалов с такой большой вместимостью, и введение QR-кодов затронет именно их.
О проблемах с отраслью сообщает и владелец батутного парка «Огонь» Александр Таскаев:
— В один день после выхода новости было где-то 9 с копейками процентов возвратов от купленных абонементов после пандемии. Вообще мы сейчас работаем, наверное, на процентов 30 от необходимой нашей рентабельности, на которой мы обычно работали после пандемии. То есть мы еще не выстроились с показателями до того уровня, который нам нужен. Динамика, конечно, есть, но такие удары возвращают нас назад, на несколько месяцев. 10% оттока аудитории — это очень много для нас.
Оба представителя спортивной отрасли утверждают, что владельцы фитнес-центров сейчас активно вакцинируют персонал, а кое-где вакцинация среди сотрудников доходит до 100%.
Напомним, в этом месяце правительство Новосибирской области сообщило, что систему QR-кодов введут 25 октября. Также власти уточнили места, где их будут требовать: дополнительные правила вводят для массовых мероприятий, работы театров и кино, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий и чемпионатов, где количество участников превышает 500 человек.
Вскоре губернатор Новосибирской области перенес дату введения QR-кодов на 8 ноября.